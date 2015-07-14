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twitter arkadaşlarınız ile vine'da buluşun

TWİTTER ARKADAŞLARINIZ İLE VİNE'DA BULUŞUN

Ünlü video paylaşım servisi Vine'da takip edecek kimseyi bulamıyor musunuz? Twitter arkadaşlarınızı takip etmeye ne dersiniz?

Tarih : 14 Temmuz 2015, 09:34
Puan Ver : Twitter Arkadaşlarınız İle Vine'da Buluşun(8/10)6


Ünlü video paylaşım servisi Vine'da takip edecek kimseyi bulamıyor musunuz? Twitter arkadaşlarınızı takip etmeye ne dersiniz?



Sosyal medya her geçen gün hayatımızda büyük bir yer alıyor. Gece su içmek için uyanıp eline telefonunu alıp Facebook'a giren kişilerin sayısı hiçte az değil. Ortalama 40 dakikamızı geçirdiğimiz sosyal medya ise farklı alternatifler ile yoluna hız kesmeden devam ediyor.



Bunlardan en önemlisi Vine ise özellikle gençler arasında büyük bir popülarite yakaladı. Sadece 6 saniyelik video kaydedebildiğiniz ve bu videoların sonsuz döngüye sahip olduğu bu platformda ciddi anlamda iyi işler ortaya oyan arkadaşlar ortaya çıktı. “Vine Fenomenleri” dediğimiz bu gençlerden bazılarının televizyon programı bile yaptıklarına şahit olmaktayız.



Bu popülariteyi arttırmayı düşünen  Twitter ise (Bilmeyenler için hatırlatalım Vine, Twitter'a ait bir sosyal medya uygulamasıdır) öncelikle geçtiğimiz günlerde yayınlanan videoların çözünürlüğünü 480p'den 720p'ye yükselten Twitter, arama algoritmasını da tamamen değiştirmişti. Artık hastag (#) ve içerik ismi ile arama yapabildiğimiz bu sosyal platforma bir yenilikte arkadaş listesi tarafından eklendi.



 Vine kullanıcıları artık Twitter listesinde takip ettikleri kullanıcıların Vine hesaplarını da otomatik olarak takip edebilecek. Sol ütte bulunan “Arkadaşlarını Bul” seçeneğine tıkladıktan sonra yan tarafta bulunan Twitter sekmesine tıklayarak takip ettiğiniz Vine hesabı olan tüm kullanıcıları hemen takip etmeye başlayabilirsiniz…



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