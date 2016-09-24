O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

twitter 140 karakter limitinde iyileştirmeye gitti!

TWİTTER 140 KARAKTER LİMİTİNDE İYİLEŞTİRMEYE GİTTİ!

Twitter 140 karakter limitinde önemli bir iyileştirmeyi duyurdu. Artık 140 karakteri doldurmak eskisinden daha zor olacak. İşte detaylar.

Tarih : 24 Eylül 2016, 09:40
Puan Ver : Twitter 140 Karakter Limitinde İyileştirmeye Gitti!(0/10)


 



Twitter 140 karakter limitinde önemli bir iyileştirmeyi duyurdu. Artık 140 karakteri doldurmak eskisinden daha zor olacak. İşte detaylar.



 



Dünyanın en büyük ikinci sosyal ağı olan Twitter, 140 karakter sınırlamasıyla zaman zaman eleştirilse de aynı zamanda bu özellik platformun kendine has kültürünün oluşmasında önemli bir etken. Ancak artık eskisinden daha uzun paylaşımlar yapmak mümkün olacak. Çünkü tweet paylaşımlarında kullanılan bazı ekler bundan böyle 140 karakter dışında sayılacak.



Twitter 140 karakter limiti kalktı mı?



Bu sorunun cevabı şimdilik hayır. Ancak önemli iyileştirmeler yapıldı. Daha önce Twitter içerisindeki Direkt Mesaj bölümünden 140 karakter limiti kaldırılmıştı. Ardından ise Anket özelliğinde seçenekler karakter sınırlaması dışında bırakılmıştı. Bu esnekliklere şimdi bir yenisi daha eklendi.



Geçtiğimiz gün yapılan yeniliğe göre Twitter 140 karakter limiti artık paylaşılan GIF dosyalarının ve görsel bağlantılarından, video bağlantılarından (linklerinden), anketlerden ve alıntılardan etkilenmeyecek. Yani paylaşılan yazı haricindeki diğer çoğu ek 140 karakterin dışında sayılıyor.



Bunun haricinde bir başta Twitter kullanıcısının etiketlenmesi (@kullanici) şeklindeki paylaşımlar ve harici linkler halen daha 140 karakterin içerisinde sayılıyor. Söz konusu özellik an itibariyle Twitter'ın mobil ve masaüstü arayüzlerinde aktifleşmiş durumda.



SanDisk 1 TB kapasiteli SD ürettiğini duyurdu!








Etiketler: Twitter  140  Karakter  Limitinde  İyileştirmeye  Gitti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER