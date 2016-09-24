





Twitter 140 karakter limitinde önemli bir iyileştirmeyi duyurdu. Artık 140 karakteri doldurmak eskisinden daha zor olacak. İşte detaylar.







Dünyanın en büyük ikinci sosyal ağı olan Twitter, 140 karakter sınırlamasıyla zaman zaman eleştirilse de aynı zamanda bu özellik platformun kendine has kültürünün oluşmasında önemli bir etken. Ancak artık eskisinden daha uzun paylaşımlar yapmak mümkün olacak. Çünkü tweet paylaşımlarında kullanılan bazı ekler bundan böyle 140 karakter dışında sayılacak.



Twitter 140 karakter limiti kalktı mı?



Bu sorunun cevabı şimdilik hayır. Ancak önemli iyileştirmeler yapıldı. Daha önce Twitter içerisindeki Direkt Mesaj bölümünden 140 karakter limiti kaldırılmıştı. Ardından ise Anket özelliğinde seçenekler karakter sınırlaması dışında bırakılmıştı. Bu esnekliklere şimdi bir yenisi daha eklendi.



Geçtiğimiz gün yapılan yeniliğe göre Twitter 140 karakter limiti artık paylaşılan GIF dosyalarının ve görsel bağlantılarından, video bağlantılarından (linklerinden), anketlerden ve alıntılardan etkilenmeyecek. Yani paylaşılan yazı haricindeki diğer çoğu ek 140 karakterin dışında sayılıyor.



Bunun haricinde bir başta Twitter kullanıcısının etiketlenmesi (@kullanici) şeklindeki paylaşımlar ve harici linkler halen daha 140 karakterin içerisinde sayılıyor. Söz konusu özellik an itibariyle Twitter'ın mobil ve masaüstü arayüzlerinde aktifleşmiş durumda.



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