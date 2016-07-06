Kamera karşısında yemek yiyen ve bunu YouTube veya Twitch gibi popüler canlı yayın mecralarından yayınlayan kullanıcıların sayısı o kadar arttı ki, Twitch sonunda bu “sosyal yemek” isminde yeni bir kategori açmaya karar verdi.



Sosyal Yemek kavramı ilk kez YouTube üzerinde yayınlanan “kamera karşısında yemek yeme” videolarının milyonlarca kez izlendiğinin fark edilmesiyle ortaya çıktı. Bu noktadan sonra sayısız kullanıcı, kamera karşısında yemek yiyerek aldığı kayıtları YouTube'a yüklemeye başladılar. Aynı zamanda canlı yayın mecrası Twitch'te de video oyuncuları kamera karşısında yemek yiyerek seyirci sayılarını arttırmaya çalışarak sosyal yemek kavramının güçlenmesine katkıda bulundular.



Twitch şimdi yeni moda olan bu “yemek yiyen insanları” seyretmek isteyen internet kullanıcıları için yemek videolarını daha kolay bulabilecekleri sosyal yemek kategorisi oluşturdu. Sosyal yemek kategorisi, Twitch'in Yaratıcılık kategorisi şemsiyesi altında olacak. Bu şemsiye altında aynı zamanda tabak bardak kırma kategorisi veya örme kategorisi de yer alıyor.



Evet, yanlış okumadınız, çok sayıda insan ekran karşısına geçip başka insanların yün yumakları ve tığlar ile kazak, atkı, çorap gibi giysiler örmesini seyrediyor ve örgüleri yapan kişiler de bu videolardan reklam geliri elde ediyor.