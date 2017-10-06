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TV8, TÜRKİYE-İZLANDA MAÇINI CANLI YAYINLAYACAK


TV8, Türkiye-İzlanda Maçını Canlı Yayınlayacak
Tarih : 06 Ekim 2017, 22:10
Puan Ver : Tv8, Türkiye-İzlanda Maçını Canlı Yayınlayacak(5/10)1

Türkiye tarihi maç için geri sayıma başladı. 2018 Dünya Kupası'na katılmak isteyen Milli Takımımız, I Grubu'ndaki 9. maçında Eskişehir'de grup ikincisi İzlanda'yı konuk ediyor. Zorlu maç öncesi 14 puanda olan Millilerimiz, rakibini mağlup etmesi durumunda son maçlar öncesi rakibini geçecek ve ilk iki sırada yer alacak.

KARŞILAŞMA TV8'DEN CANLI YAYINLANACAK

Tarihi milli maça kısa bir zaman kaldı ve tüm yurtta heyecan dorukta. 6 Ekim Cuma akşamı saat 21:45'te başlayacak Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 9. maçı olan Türkiye İzlanda maçı Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacak. Kritik mücadele Tv 8 kanalından canlı yayınlanacak.

LUCESCU YÖNETİMİNDE 1 GALİBİYET 1 MAĞLUBİYET

Fatih Terim'in ardından Ağustos ayında A Milli Takımın başına geçen Mircea Lucescu yönetiminde 2 karışılaşmaya çıkan Ay-Yıldızlılar bu maçlarda 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.

Deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 mağlup olan Türkiye, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan Hırvatistan maçını ise 1-0 kazanarak Dünya Kupasına gitme şansını devam ettirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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