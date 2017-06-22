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tv kanallarına ceza yağdı!

TV KANALLARINA CEZA YAĞDI!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) getirilen yaptırımları dikkate alarak, toplam 11 televizyon kanalına en üst sınırdan ceza verdi.

Tarih : 22 Haziran 2017, 13:33
Puan Ver : Tv Kanallarına Ceza Yağdı!(10/10)7


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 690  sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) getirilen yaptırımları dikkate alarak,  toplam 11 televizyon kanalına en üst sınırdan ceza verdi.



AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, izleyicileri aldatan nitelikte  yayın yapan televizyon kanallarının durumunu dünkü toplantısında inceleyen RTÜK,  çoğunluğu uydu üzerinden yayın yapan ve kuralları ihlal eden kanallara 690 sayılı  KHK kapsamında ağır cezalar uyguladı.



Ahlaksızlık, dolandırıcılık ve cinsel içerikli yayınlar ile gıda  takviyesi ürün satışı ve "arkadaşlık hatları" Reklamı yapan, "ara-kazan",  "bul-kazan" gibi adlarla Yarışma düzenleyerek izleyicileri aldatan kanallara 5'er  kez program durdurma ve en üst sınır olan yüzde 5 oranında para cezası verilmesi  kararı alındı.



Söz konusu TV kanalları bir önceki aya ait reklam gelirlerinin yüzde  5'i oranında ceza ödeyecek.



Bu kanalların aynı tür yayınlara devam etmeleri durumunda, önce 10  güne kadar yayınları durdurulacak, ardından da lisansları iptal edilecek.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Tv  Kanallarına  Ceza  Yağdı    haber

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