

Türkiye'de dün bir ilk yaşandı ve profesyonel bir futbol takımı, Ziraat Türkiye Kupası maçına belediye otobüsüyle gitti... Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, alt liglerde yer alan kulüplerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla Fenerbahçe maçına '500T' numaralı özel halk otobüsüyle Kadıköy'e gitti.Futbolcular, teknik heyet ve yöneticileri taşıyan otobüs saat 18.15'te Tuzlaspor Tesisleri'nden Ülker Stadı'na hareket etti. Kırmızı beyazlılar otobüse Akbil kullanarak bindi. İstanbul'un en uzun otobüs hatlarından biri olan ve ortalama bir seferi 2.5 saat süren 500T numaralı otobüste kırmızı beyazlıların yanı sıra çok sayıda gazeteci yer aldı. Türkiye'de ilk kez gerçekleşen bu olayı görüntüleme yarışı otobüste zaman zaman izdiham yaşanmasına neden oldu.