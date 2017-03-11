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TUZLA'DA TRAFİK KAZASI: 27 YARALI


TUZLA'DA TRAFİK KAZASI: 27 YARALI
Tarih : 11 Mart 2017, 09:36
Puan Ver : Tuzla'da Trafik Kazası: 27 Yaralı(9/10)8


Tuzla'da servis midibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 4'ü ağır 27 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Eski Ankara Asfaltı Caddesinden İstanbul Park Bulvarı istikametine giden C.A'nın kullandığı 34 VS 7675 plakalı, işçi taşıdığı belirtilen servis midibüsü ile aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JG 4136 plakalı kamyon, TEM Otoyolu alt geçidi yakınında çarpıştı.



 



kaynak:haberler








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