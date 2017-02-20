

Soframızdan eksik edemediğimiz ama belki de hakkında en az bilgiye sahip olduğumuz besin maddelerinden biri olan tuz hakkındaki bu bilgilerin çoğu, bilimsellikten uzak ve göz korkutan rivayetlere dayanıyor.



Yeterli miktarda alındığı takdirde sağlıklı bir yaşamın anahtarlarından biri olan tuz hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar:



1.YANLIŞ: Tuz, vücuttaki dengeleri bozar.



DOĞRU: Tuz, hücrelerde asit birikimini azaltarak vücudun toplam alkali-asit dengesini düzenler. Başka bir deyişle, vücuttaki pH seviyesinin dengelenmesini sağlar. Kanda asit oranının artması, bağışıklık sisteminin bozulmasından tutun da böbrek rahatsızlıkları ve Alzheimer dahil birçok hastalığı da beraberinde getirir. Kanın pH seviyesini dengeleyen ideal besin kaynağı tuzdur.



2.YANLIŞ: İyotlu tuz çocuk ve yetişkin sağlığı açısından fazla önem teşkil etmez.



DOĞRU: Hormon üretiminin yanı sıra büyüme ve gelişme bakımından son derece önemli bir element olan iyot, vücut tarafından üretilemediği için mutlaka gıdalardan alınmalıdır. İyot eksikliği gebelerde düşüklere ve erken doğuma, bebeklerde ise zekâ geriliğine, sağırlığa, cüceliğe ve daha birçok hastalığa neden olur. İyot yetersizliği dünyada önlenebilir zeka geriliği ve beyin hasarında tek temel neden olarak kabul ediliyor. Araştırmalara göre her yıl doğan 40 milyon çocuk, annelerinin diyetinde yeterince iyot bulunmaması yüzünden zihinsel gerilik riski taşıyor. Türkiye'nin bazı bölgelerinde gözlemlenen zeka geriliğinin de sebeplerinden birinin, iyot eksikliği olduğu biliniyor. Bu eksikliği gidermek için yemeklerde iyot kaynağı olarak iyotlu sofra tuzunun kullanılması tavsiye ediliyor.



3.YANLIŞ: Harici tuz tüketmek gerekli değildir. İhtiyacımız olan tuzu başka besinlerden de alabiliriz.







kaynak:habertürk