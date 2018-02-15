Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda gazi olan Uzman Çavuş Seyit Yüzgeç memleketi Tokat'ta coşkuyla karşılandı.

Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda yaralanan Tokatlı Uzman Çavuş Seyit Yüzgeç, ambulansla memleketi Niksar ilçesine geldi. Uzman Çavuş Seyit Yüzgeç'i şehir girişinde ailesi, yakınları, arkadaşları ve yüzlerce araçlık konvoy karşıladı. "Hepimiz Seyit'iz, hepimiz askeriz", "Ne Mutlu Türk'üm diyene" şeklinde sloganlar eşliğinde karşılanan Uzman Çavuş Seyit Yüzgeç ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

TANKSAVAR SALDIRISI YARALANDI

Afrin'in Bülbül beldesi ile El Maski arasındaki bölgede 8 Şubat tarihinde yürütülen operasyon sırasında PYD/PKK terör örgütü mensuplarınca düzenlenen tanksavar ve havanlı saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Seyit Yüzgeç, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine geldi.

GAZİYİ BİNLERCE VATANDAŞ KARŞILADI

Uzman Çavuş Yüzgeç'i Niksar ilçesi Hamidiye mevkiinde Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Halil Keskin ve İlçe Emniyet Müdürü Taşkın Tekcan, Yüzgeç'in ailesi ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Anne Yüksel Yüzgeç, "3 tane daha oğlum var, 3'nü de vatana veriyorum. Devletimizin her zaman arkasındayız. Başbakan'ımızdan ve herkesten Allah razı olsun. Oradaki askerlerde bizim yavrumuz. Allah'ım onları da oradan zafer ile çıkarsın" dedi.

Kaynak: haberinburada