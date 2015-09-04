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Tuvana türkay'a izleyiciden tam not aldı

TUVANA TÜRKAY'A İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI

Yapımını YSM'nin (Yayla Sanat Medya) yaptığı ‘En Güzeli' adlı sinema filmiyle izleyiciyle buluşan Tuvana Türkay, canlandırdığı güzel yenge ‘Gizem' karakteriyle izleyiciden tam not aldı.

Tarih : 04 Eylül 2015, 19:01
Puan Ver : Tuvana Türkay'a İzleyiciden Tam Not Aldı(7/10)7


Yapımını YSM'nin (Yayla Sanat Medya) yaptığı ‘En Güzeli' adlı sinema filmiyle izleyiciyle buluşan Tuvana Türkay, canlandırdığı güzel yenge ‘Gizem' karakteriyle izleyiciden tam not aldı.





Komedi türündeki filmde, mafya babasının güzellik yarışmasına katılmak isteyen sevgilisi ‘Gizem' karakterine hayat veren Tuvana Türkay,  başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. 4 yaşındaki Baileys adındaki ‘Chihuahua' cinsi köpeğiyle kamera karşına geçen Tuvana Türkay, ‘Bu film de köpeğimle ilk kamera karşısına geçtim ve bu insanların çok dikkatini çekiyor. Benim için de  ilerde büyük hatırası olacak. Canlandırdığım 'Gizem Yenge ' karakteri  güzelliğinin tescillenmesi takıntısıyla mafya babası olan sevgilisinin ve çevresindeki insanların ömrünü çürüten bir kişilik. Ataerkil filmlerin içinde bu tarz kilit rollerin filme daha çok renk kattığını ve hayat verdiğini düşünüyorum. Filmimizi izleyenler sosyal medya üzerinden ve sokakta karşılaştığımda  güzel ve ilginç yorumlarda bulunuyorlar. Türkiye'ye gelen Arap ve Ortadoğulu vatandaşlardan filmi izleyenler 'Gizem Yenge' karakterini çok beğendiklerini söylüyorlar'



Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin başrollerinde Erkan Can, Mehmet Özgür, Tarık Papuççuoğlu, başta olmak üzere, Osman Karagöz, Cem Kılıç, Tuvana Türkay, Fırat Çöloğlu, İrfan Kangı, Turgay Tanülkü, Ebubekir Öztürk, Bilal Çatalçekiç'in yanı sıra Ferzan Hekimoğlu gibi ünlü isimler yer alıyor.





 Çekimleri İstanbul ve Antalya'da yaklaşık 1 ay sürede gerçekleşen 'En Güzeli' adlı komedi türündeki film,  temposu bir an olsun düşmeyen hikayesiyle dikkat çekiyor.



 










Etiketler: Tuvana  Türkay  A  İzleyiciden  Tam  Not  Aldı    haber

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