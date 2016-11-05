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tuvana türkay, alper potuk'un formasıyla manchester maçını izledi

TUVANA TÜRKAY, ALPER POTUK'UN FORMASIYLA MANCHESTER MAÇINI İZLEDİ

Adı Fenerbahçe'nin Alper Potuk'la aşk dedikodularına karışan Tuvana Türkay, yıldız futbolcunun 7 numaralı formasıyla Manchester United maçını izlerken görüntülendi.

Tarih : 05 Kasım 2016, 12:25
Puan Ver : Tuvana Türkay, Alper Potuk'un Formasıyla Manchester Maçını İzledi(5/10)2


Galatasaraylı futbolcu Sercan Yıldırım'la nişanlanıp ayrılan Tuvana Türkay, bu kez gönlünü Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'a kaptırdı.



MANCHESTER MAÇINI İZLEDİ



Tuvana Türkay, önceki akşam sevgilisi Alper Potuk'un Fenerbahçe formasıyla Manchester United karşısına çıktığı Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşılaşmayı seyrederken objektiflere takıldı.



ÜZERİNDE ALPER'İN FORMASI VARDI



Türkay'ın karşılaşmayı Potuk'un 7 numaralı formasıyla izlemesi ise beraberliklerinin kanıtı oldu.








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