TUVANA TÜRKAY, ALPER POTUK'UN FORMASIYLA MANCHESTER MAÇINI İZLEDİ
Adı Fenerbahçe'nin Alper Potuk'la aşk dedikodularına karışan Tuvana Türkay, yıldız futbolcunun 7 numaralı formasıyla Manchester United maçını izlerken görüntülendi.
Galatasaraylı futbolcu Sercan Yıldırım'la nişanlanıp ayrılan Tuvana Türkay, bu kez gönlünü Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'a kaptırdı.
MANCHESTER MAÇINI İZLEDİ
Tuvana Türkay, önceki akşam sevgilisi Alper Potuk'un Fenerbahçe formasıyla Manchester United karşısına çıktığı Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşılaşmayı seyrederken objektiflere takıldı.
ÜZERİNDE ALPER'İN FORMASI VARDI
Türkay'ın karşılaşmayı Potuk'un 7 numaralı formasıyla izlemesi ise beraberliklerinin kanıtı oldu.
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