TUVALETTE MAHSUR KALAN RADYO SUNUCUSUNU İTFAİYE KURTARDI
Antalya'da yayın yapan özel radyonun sunucusu 28 yaşındaki Necla Denizer, ofisteki tuvalette kilitli kaldı. Havasızlıktan fenalaşan Denizer, "imdat" çığlıkları sayesinde sesini duyurabildi.
Antalya'da bir iş merkezindeki yerel radyo kanalının tuvaletinde 2 saat mahsur kalan radyo programcısı kadını itfaiye kurtardı.
MAHSUR KALDI
Olay, Muratapaşa İlçesi Muratpaşa Mahallesi 571 Sokak'taki HBC İş Merkezi'nin 5'inci katında meydana geldi. Özel bir radyo kanalında sunuculuk yapan Necla Denizer, yayın öncesi saat 20.30 sıralarında ofisin tuvaletine girdi. Bir süre sonra dışarı çıkmak isteyen Denizer, kilitteki arıza nedeniyle içeride mahsur kaldı.
YOLDAN GEÇEN BİR KİŞİ SESİNİ DUYDU
Cep telefonunu da yanına almayan Denizer, uzun süre yardım istedi, ancak ofiste kimse olmayınca sesini duyuramadı. Denizer, bir ara havasızlık nedeniyle fenalaştı. Tuvaletin penceresinden yardım isteyen Necla Demir, sonunda yoldan geçen Bülent Demir adlı kişiye sesini duyurmayı başardı.
"BİRAZ DAHA GEÇ KALSALAR ÖLEBİLİRDİM"
Demir de polise ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, ofis kapısını açamayınca itfaiye erleri merdivenle camdan girip Denizer'i tuvaletten çıkardı. Denizer, sesini kimseye duyuramadığı için çok korktuğunu ve biraz daha geç kalınsa ölebileceğini söyledi.
"BENİ DUYAN VAR MI?"
Bülent Demir, "Yoldan geçiyordum. Yukarıda bir kadın 'İmdat kimse yok mu, burada kilitli kaldım. Beni duyan var mı?' diye bağırıyordu. Ben de yardımcı oldum" dedi.
Kaynak: haberinburada
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