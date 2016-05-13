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tuvaletini yaparken lodos uçurdu!

TUVALETİNİ YAPARKEN LODOS UÇURDU!

Bursa'da Uludağ yamaçlarında bulunan seyir tepesinde alkol alıp şehir manzarası izleyen 4 kişiyi, şiddetli lodos 40 metre aşağıdaki Gökdere'ye uçurdu. Yaralanan 1'i kadın 4 kişi iki saat süren çalışma ile kurtarılabildi

Tarih : 13 Mayıs 2016, 13:35
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 Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Uludağ yamaçlarında bulunan Atatürk Köşkü'nün yanında bulunan seyir tepesine saat 02.00 sıralarında özel araçlarıyla giden Gülşen Keklik (42) ile yeğenleri Mehmet Kaba (23), Basri Sükut (22) ve  Ümit Uluca (22) birlikte alkol aldı.



Gülşen Keklik tuvalet ihtiyacını gidermek için yamaçta çalılıkların arasına girmek istediği sırada yağmurda ıslanan otlardan aşağı doğru kaymaya kaymaya başladı. Şiddetli lodosun da etkisiyle savrulan Gülşen Keklik 40 metre derinlikteki Gökrede'ye düştü.



Teyzelerinin düştüğünü görerek kurtarmak isteyen Basri Sükut, Ümit Uluca, ve Mehmet Kaba da dere yatağına inmeye çalışırken kayarak düşüp kayalıklara çarparak yaralandı.



 







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