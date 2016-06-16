

Son 1 ayda biyolojik ihtiyacı olmamasına rağmen 10 dakikada bir tuvalete çıkmak isteyen 35 yaşındaki Kemal Özkaçar'ın şikayetinin tümörden kaynaklandığı belirlendi. Özkaçar'a bu sorunu yaşatan şeyin; göz çukurunun alt kısmında bulunan ve beyindeki hipofize baskı yapan tümör olduğu anlaşıldı.







Konya'da yaşayan, evli ve 1 çocuk babası Kemal Özkaçar'e, 5 yıl önce şeker hastalığının başlangıcı olabilecek insülin direnci teşhisi kondu. Ardında gözlerinde ağrı gelişti.







Son 1 ayda ise biyolojik ihtiyacı olmamasına rağmen 10 dakikada bir tuvalete gitme gereksinimi duyan Özkaçar, yeniden doktora gitti. Özkaçar'ın muayenesinde göz çukurunun alt kısmında, vücudun hormon dengelerini sağlayan beyindeki hipofize baskı yapan tümör olduğu ortaya çıktı.







TÜMÖR VÜCUDUN DENGESİNİ BOZDU







Tümörün 2 santimetreye ulaştığının tespit edilmesi üzerine ameliyat olmaya karar verdiğini ifade eden Özkaçar, endoskopik cerrahi yöntemiyle ameliyatının gerçekleştirildiğini ve sorunlarının ortadan kalktığını vurguladı.







ENDOSKOPİK YÖNTEMLE TÜMÖR ALINDI







Ameliyatı yapan Beyin Cerrahı Prof. Dr. Özerk Okutan, Özkaçar'da görülen rahatsızlığın hipofiz adenomu olarak adlandırıldığını ifade etti. Bu tümörlerin körlüğü kadar gidebilen görme bozukluğuna ve kısırlığa neden olabileceğini vurgulayan Okutan, hipofiz adenomu gibi büyük ameliyatların genellikle kafatası açılarak yapıldığına dikkat çekerek şöyle konuştu:







"Ameliyatı, kafatasını açmadan tamamen endoskopik yöntemle burundan girerek gerçekleştirdik. Bu tür ameliyatlarda vücutta hiçbir kesi veya iz kalmıyor. Tabii hasta için daha güvenli. Hatta hastamız ameliyatın ardından ‘Ben ameliyat oldum mu?' deyi bize sordu."







HİPOFİZ ADENOMU HANGİ BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKAR?







Hastalığın teşhisi noktasında sıkıntı çektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Okutan, "Hipofiz adenomu hastalığı görme bozukluğu, hormon dengesizliğinden ellerde, ayaklarda, burunda büyümeler, vücutta fazla kıllanma, çok idrara çıkma, kısırlık, diyabet, sırt ve boyun bölgesinde anormal yağlanmalar gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor" dedi.