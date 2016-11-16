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tuvalet bozuldu, mahkumlar 1 hafta serbest

TUVALET BOZULDU, MAHKUMLAR 1 HAFTA SERBEST

Arjantin'deki Comodoro Rivadavia Cezaevi'nde tuvaletler bozulunca tüm mahkumlar 1 haftalığına evlerine gönderildi.

Tarih : 16 Kasım 2016, 10:08
Puan Ver : Tuvalet Bozuldu, Mahkumlar 1 Hafta Serbest(8/10)6


Arjantin'in güneyinde bulunan Comodoro Rivadavia cezaevi, bozulan tuvaletler nedeniyle bir haftalığına kapatıldı.



Tüm mahkumlar da evlerine gönderildi. Sputnik Türkiye'nin Arjantin basınına dayanarak verdiği habere göre göre, durumdan şikayetçi suçlular ülke yönetimine başvurarak, tuvalet eksikliğinin sağlıklarını riske attığını savundu. Avukatların hazırladığı dilekçeyi kabul eden yetkililer mahkumları 1 haftalığına eve gönderdi. Bu süre içinde cezaevinde bulunan tüm çalışmayan tuvalet ve duşlar tamir edilecek.



 



kaynak:sonhaber








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