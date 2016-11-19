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tuvalet alışkanlığına savaş açtı

TUVALET ALIŞKANLIĞINA SAVAŞ AÇTI

Teknoloji devi Google, Hindistan'da “olağan” bir alışkanlık olan sokağa tuvalet yapma alışkanlığının üstünden gelmek için kolları sıvadı.

Tarih : 19 Kasım 2016, 10:33
Puan Ver : Tuvalet Alışkanlığına Savaş Açtı(7/10)6


Teknoloji devi Google, Hindistan'da “olağan” bir alışkanlık olan sokağa tuvalet yapma alışkanlığının üstünden gelmek için kolları sıvadı.



Hindistan'daki halkın %70'inin evlerinde tuvalet bulunmuyor. Dolayısıyla Hindistan'da halkın büyük kısmı için semt sokaklarında büyük veya küçük tuvalet yapmak olağan karşılanıyor ve kimse bu durumu garipsemiyor.



Ancak toplum sağlığı açısından son derece sakıncalı olan bu alışkanlığa son verilmesi için Google harekete geçti.



Google, özellikle teknolojiyle yakın olan genç neslin sokağa tuvaletini yapma alışkanlığı kazanmaması ve bu adetten vazgeçmeleri için, Hindistan'a özel bir WC bulma uygulaması yaptı. Bu uygulamada kullanıcıya en yakın yerdeki umumi tuvaletin yeri gösteriliyor ve kullanıcının WC ihtiyacı için bu tuvalete gitmesi için teşvik ediliyor.



Google'ın insanlık namına edindiği bu misyon ne kadar başarılı olacak bilmiyoruz ama en azından Hindistan'a ziyarete gidecek ve lüks turistik bölgelerin dışında gezmek durumunda olan turistlerin, çok zor bulunan umumi tuvaletlerin yerini tespit etmek için uygulamaya büyük ilgi göstermesi bekleniyor.



Dar bant nesnelerin İnterneti teknolojisini test eden ilk operatör oldu








Etiketler: Tuvalet  Alışkanlığına  Savaş  Açtı    haber

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