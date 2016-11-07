

HDP'nin yaptığı yazılı açıklamada Tutuklanan Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın geç saatlerde Edirne Cezaevi'ne görüldüğü için avukatların henüz kendisiyle görüşemedikleri ifade edildi. Tutuklu 2 eş genel başkan ve 6 milletvekilinin avukatları ile ilettikleri mesajları ise şöyle açıklandı:



Selahattin Demirtaş (HDP Eş Genel Başkanı): Öncelikle bütün dostlara selam ve sevgilerimi iletiyorum. Ülkemizin her gün daha fazla karanlığa itildiği bu günlerde, bizim hukuksuz bir şekilde tutuklanmamız. Sadece bu karanlığın biraz daha koyulaşmasına sebep olmuştur. Ancak bizi bu karanlıkta teslim alacağını sananlar, unutmasınlar ki tek bir kibrit çöpü, tek bir mum bu karanlığı aydınlatmaya yeterlidir. Bulunduğumuz yer ve koşullar ne olursa olsun halkımızın özgür yarınlarda barış içerisinde yaşaması için gerekirse mum gibi yanmaya devam edeceğiz. Herkes demokrasi mücadelesinde görev başında olmalı, canla başla bu karanlığı ortadan kaldırıp aydınlık geleceğimiz için çalışılmalıdır. Moralim ve sağlığım çok iyidir. Sevgilerimle.



Figen Yüksekdağ (HDP Eş Genel Başkanı): Her şeye rağmen umudumuzu tüketemez, direncimizi kıramazlar. İçeride ya da dışarıda HDP ve bizler yine Türkiye için biricik özgürlük ve demokrasi seçeneğiyiz. İşte bütün korkuları bundandır. Kimse moralini bozmasın, gardını direncini düşürmesin. Bu nefret ve saldırganlığın korkudan olduğunu unutmasın. Mutlaka sevgi ve cesaret kazanacaktır. Sevgi ve selamlarımla.



İdris Baluken (HDP Diyarbakır Milletvekili Grup Başkan Vekili): Halkımız moralli olsun, onuruna sahip çıkan haklımızı selamlıyor. Bizler de onurumuza sahip çıkıyoruz. Burada olması gerekenler bizler değil bu komplo ve mizanseni hazırlayanlardır. Bizi marjinalize etmek için bizim nerde olduğumuzu dahi saklıyorlar. Bu bir rehin alma ve kaçırılma politikasıdır. Tarih boyunca bu dikta bu anlayış hep yıkılmıştır, yok olmaya mahkûm olmuştur. Bizlerin duruşu ile bir kez daha böyle olacaktır. Bulunduğumuz her yerde mücadelemize devam edeceğiz. Halkımıza selamlar.



Ferhat Encü (HDP Şırnak Milletvekili): Bu bir mücadele, bu mücadelenin binlerce toprağa düşmüş tutuklusu var. Biz kendimiz onlardan ayrı tutmayız. Bu şiddetli bir saldırı dalgasıdır. Ancak direnişle püskürtülebilir. Bizler de burada direniyoruz, direneceğiz. Hiç kimse mutsuzluğa kapılmasın, umudunu diri tutanlar bu zulme karşı koyabilir. Umut birleşmektir aynı zamanda. Faşizme karşı halkımızın ortaya koyduğu onurlu direniş kazanacaktır. Eşbaşkanlarımızın rehin alındığı bir ülkede hiç kimse ben özgürüm diyemez. Halkımıza selam ve sevgilerimi iletirim.



Gülser Yıldırım (HDP Mardin Milletvekili): AKP diktatörlüğü ne yaparsa yapsın bizi ne mücadelemizden nede inandığımız değerlerden asla vazgeçiremeyecektir. Yaptığı bu insanlık dışı uygulamalar, bizim ona karşı vermiş olduğumuz mücadelede ne kadar haklı olduğumuzu göstermektedir. Azmimiz daha da büyümüştür. Tüm halkımızın bilmesini istiyorum. Selam ve sevgilerimle.



Leyla Birlik (HDP Şırnak Milletvekili): Zor bir süreç ve darbedir. İçeride ve dışarıda direneceğiz. Ve mutlaka kazanacağız. Selamlar.



Selma Irmak (HDP Hakkari Milletvekili): AKP darbesi aleni bir şekilde ortaya çıktı. Bu darbe demokrasi cephesinin önünü almaya yöneliktir. 80 darbesinden daha sinsi bir darbedir. Gelişen geniş muhalefete duyulan korkudur. Direniş devam edecek, halkımız dışarıda biz burada direneceğiz. Cezaevleri ikinci adresimizdir. Kadın arkadaşlara özel selamlarımı iletiyorum. Kadınlar AKP'nin kabusu olacaktır. Halkımız geleceğine sahip çıksın. Türkiye ve Kürdistan halklarına direniş çağrısında bulunuyoruz. Selam ve sevgilerimle.