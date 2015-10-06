

"FETHULLAHÇI SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI OLDUKLARI"







Gönderildiği Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen ikinci iddianamede, tutuklu hakimlerin Fethullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün mensupları oldukları, anılan örgütün hiyerarşik yapısına bağlı olarak verilen görevi yerine getirdikleri iddia edildi. İddianamede, "Yasal hükümleri açıkça hiçe sayarak bilinçli, istikrarlı ve kasıtlı olarak karar verdikleri, bu derece açık bir hukuksuzluğun, yasanın yorumlanması veya takdir hakkının kullanılmasıyla izahı mümkün olmayıp bu kararların önceden tasarlanmış ve belli bir amaca yönelik kasıtlı olarak verildiği" görüşüne yer verildi.







"TAHLİYELERİN GÜLEN'İN KONUŞMASINDAN 5 GÜN SONRASI OLMASI TESADÜF OLAMAZ'







İddianamede şüpheliler Metin Özçelik ve Mustafa Başer'in dosyanın asıllarını ve evraklarını fiziki veya UYAP sisteminden kısmen dahi olsa incelemeden karar verdiği belirtilerek, "Tahliye edilen şüphelilerin avukatlarının, örgüt lideri olarak değerlendirilen Fethullah Gülen'in herkül.org isimli sitede 19.04.2015 günü yayınlanan, açık şekilde tutuklu şüphelilerin tahliyelerini konu alan konuşması ile ilgili olduğu anlaşılan konuşmasından bir gün sonra 20.04.2015 günü dilekçe vermiş olması, bu konuşmadan sadece 5 gün sonra tahliye kararı verilmiş olması, başından itibaren gelişen olaylar dikkate alındığında, tüm bunların tesadüfle açıklanması mümkün değildir" denildi.