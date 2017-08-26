TUTUKLU FETÖ'CÜ ATAYÜN'ÜN EŞİ VE OĞLU YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI
Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek takip başlattı.
34 saat süren takibin sonunda Fethiye'den Yunanistan'a hareket etmek üzere olan zodyak bot durduruldu.
BOTTAN 4 FETÖ'CÜ ÇIKTI
Botla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu eski Emniyet Müdürü Anadolu Atayün'ün eşi B.A. ve oğlu B.S.A. ile örgüte üyelik suçundan meslekten ihraç edilen doktor H.A. ve eşi S.A. yakalanarak gözaltına alındı.
EŞİNDE DE BYLOCK VAR
Gözaltına alınan bot kaptanı M.A.'nın da daha önce göçmen kaçakçılığı suçundan kaydı bulunduğu, Atayün'ün eşi B.A.'nın ise örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullandığının tespit edildiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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