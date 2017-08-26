Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi

TUTUKLU FETÖ'CÜ ATAYÜN'ÜN EŞİ VE OĞLU YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI


Tutuklu FETÖ'cü Atayün'ün Eşi ve Oğlu Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı
Tarih : 26 Ağustos 2017, 20:20
Puan Ver : Tutuklu Fetö'cü Atayün'ün Eşi Ve Oğlu Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı(9/10)5

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek takip başlattı.

34 saat süren takibin sonunda Fethiye'den Yunanistan'a hareket etmek üzere olan zodyak bot durduruldu.

BOTTAN 4 FETÖ'CÜ ÇIKTI

Botla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu eski Emniyet Müdürü Anadolu Atayün'ün eşi B.A. ve oğlu B.S.A. ile örgüte üyelik suçundan meslekten ihraç edilen doktor H.A. ve eşi S.A. yakalanarak gözaltına alındı.

EŞİNDE DE BYLOCK VAR

Gözaltına alınan bot kaptanı M.A.'nın da daha önce göçmen kaçakçılığı suçundan kaydı bulunduğu, Atayün'ün eşi B.A.'nın ise örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullandığının tespit edildiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tutuklu  Fetö    Atayün  Ün  Eşi  Ve  Oğlu  Yunanistan  A  Kaçarken  
Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER