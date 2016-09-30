

smaniye'nin Düziçi ilçesinde 46 yaşındaki Eşe Kırtürk, subaylık sınavını kazandığı için Kara Harp Okulu'nda kursta olan Muhabere Astsubay Çavuşoğlu, 27 yaşındaki Orhan Kırtürk'ün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklandığını hatırlatarak, 'Oğlum FETÖ'cü ise onu da beni de asın ki ibret olsun aleme. Ama değilse bırakın artık' dedi.







Düziçi ilçesinin Çamiçi Köyü'nde oturan 4 çocuk annesi Eşe Kırtürk, subaylık sınavını kazanan astsubay oğlu Orhan Kırtürk'ün Ankara'da Kara Harp Okulu'nda kursta olduğunu hatırlattı. Anne Kırtürk, oğlunun darbe gecesi helikopter ile Genelkurmay Başkanlığı'na indirilen kursiyer öğrenciler arasında olduğunu sonradan öğrendiklerini anlattı.