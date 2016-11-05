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TUTUKLANAN GAZETECİLER CEZAEVİNDE


TUTUKLANAN GAZETECİLER CEZAEVİNDE
Tarih : 05 Kasım 2016, 14:39
Puan Ver : Tutuklanan Gazeteciler Cezaevinde(7/10)9


Soruşturma kapsamında tutuklanan Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Karasinir, Bülent Utku, Güray Tekin Öz, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik, Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay, yazar Kadri Gürsel ve Karikatürist Musa Kart, polis minibüsüyle İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldı.








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