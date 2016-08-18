

187 şüpheli hakkında gözaltı, 'Terör örgütünün finansmanı', 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı verilen 187 kişilik listesinin bir numaralı isminin TUSKON Başkanı Rızanur Meral olduğu belirtildi. Aydınlı Grup, Eroğlu Holding ve Güllüoğlu Baklavaları'nda da arama yapılıyor



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından koordine edilen soruşturma kapsamında, 187 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Uçar'ın talimatıyla harekete İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren harekete geçti. Mahkeme kararı ile de şüphelilerin adreslerinde arama başlatıldı. Operasyona yaklaşık 1000 polis katılıyor. Çok sayıda ünlü holding ve şirkette arama ve gözaltı işlemi başladı.