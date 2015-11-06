TUSKON BİNALARINDA POLİS ARAMA YAPIYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve bağlı federasyonların başkentteki binalarında arama yapılıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve bağlı federasyonların başkentteki binalarında arama yapılıyor.
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