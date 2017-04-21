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tüsiad'dan skandal referandum açıklaması!

TÜSİAD'DAN SKANDAL REFERANDUM AÇIKLAMASI!

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) tarafından düzenlenen 72. Ege Toplantısı'nda referanduma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarih : 21 Nisan 2017, 12:47
Puan Ver : Tüsiad'dan Skandal Referandum Açıklaması!(9/10)8


TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) tarafından düzenlenen 72. Ege Toplantısı'nda referanduma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Skandal açıklamalarda bulunan Bilecik, YSK kararına rağmen “seçim güvenirliği zedelendi” dedi. İş çevreleri Bilecik'in bu açıklamalarını “2. Gezi ayaklanması çıkararak Türkiye'yi ekonomik olarak çökertmeye çalışan Türkiye düşmanı lobinin işine yarar” şeklinde yorumladı



TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, toplantıda Anayasa referandumuna değinen Başkan Bilecik, son günlerde CHP'nin başlattığı algı operasyonuna katkıda bulunarak seçim güvenliği konusunda kafaları karıştırmaya yönelik ifadeler kullandı.



YSK KARARINA RAĞMEN HALKIN TERCİHİ İTİBARSIZLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR.



YSK kararına rağmen 16 Nisan referandumu hakkında kafaları karıştırmaya çalışan Bilecik, "Türkiye'nin sahip olduğu olumlu karnenin kesinlikle değişmemesi gerekiyordu. Tarihimizin en önemli seçimlerinden birinin seçim güvenliği anlamında zedelenmesi üzücü oldu.Daha önümüzde onlarca seçim olacak. Ama oluşacak şüphe, seçimlerden bile daha önemli olacak. Böyle bir mirasa sahip olduk. Umarım bu önümüzdeki günlerde farklı bir değişime uğrar" ifadelerini kullandı.



SADECE KRİZ LOBİSİNİN İŞİNE YARAR!



YSK kararına, CHP'li sandık başkanlarının imzalarına ve onlarca delile rağmen 16 Nisan referandumu hakkında kafaları karıştıran bir açıklamada bulunan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'in bu sözlerinin sadece kaos lobisinin işine yarayacağı belirtildi. "Türkiye'nin istikrara ve geleceğe bakmaya ihtiyacı var" diyen iş çevreleri TÜSİAD Başkanı'nın açıklamalarını "Sadece 2. Gezi ayaklanması ile Türkiye'yi ekonomik olarak diz çöktürmeye çalışan Türkiye düşmanı lobilerin işine yarayacak bu açıklamanın neden yapıldığına bir anlam veremiyoruz" sözleriyle eleştirdi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Tüsiad  Dan  Skandal  Referandum  Açıklaması    haber

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