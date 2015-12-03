TÜSİAD'DAN 'ÖZGÜR BASIN' ÇAĞRISI
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı, Ankara Sheraton Oteli'nde yapıldı. Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Cansen Başaran Symes, hükümetten yargı bağımsızlığı ve basın özgürlüğü konularındaki sıkıntıları süratle gidermesini beklediklerini söyledi.
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda konuşan Başaran, "Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve adil yargılama konusundaki sıkıntıları süratle gidermemiz lazım. İfade ve basın özgürlüğü reformların en başında gelen alanlardır. Şeffaflık paketinin de yarın hemen hayata geçmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.
Adana'da durdurulan MİT TIR'larıyla ilgili yayımladıkları haber ve görüntüler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül 27 Kasım'da tutuklanarak Silivri cezaevine gönderilmişti.
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