

TÜSİAD, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmekte olan "Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kapsamındaki kayyum atanmasına ilişkin düzenlemenin ticaret hayatı başta olmak üzere önemli riskler doğurabileceğini; bu kapsamda düzenlemenin yeniden ele alınması gerektiğini açıkladı.







"Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" dün TBMM Adalet Komisyonu'nda ele alınmaya başlanmıştı. Tasarıda kayyumlarla ilgili yeni düzenlemeler de öngörülürken, şirketlerin ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yetkilerinin de kayyuma devredilmesi öngörülüyor.







Halen Ceza Muhakemeleri Kanunu uyarınca bir şirketin faaliyeti çerçevesinde suç işlendiği hususunda kuvvetli şüphe bulunması halinde soruşturma ve kovuşturma sürecinde şirket işlerinin yürütülmesiyle ilgili kayyum atanabiliyordu.







Böylelikle kayyum tedbirinin uygulanabileceği suçlar listesi genişletiliyor. Tasarıya göre "güveni kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar (terör suçları), Sermaye Piyasası Kanunu'nun 110. maddesinde tanımlanan suçlarda" da kayyum atanabilecek.







Türkiyede faaliyet gösteren tüm şirketlerin ticari faaliyetlerini doğrudan etkileyebilecek düzenlemenin ağır sonuçlar doğurabileceği belirtilen TÜSİAD açıklamasında, "Kayyum atanması ile ilgili düzenlemenin, başta ticaret hayatı ve özel mülkiyet hakkı alanlarında olmak üzere doğurabileceği önemli riskler açısından yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç vardır" denildi.