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tüsiad'a yeni başkan

TÜSİAD'A YENİ BAŞKAN

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 'nin yeni başkanı Erol Bilecik oldu.

Tarih : 12 Ocak 2017, 13:45
Puan Ver : Tüsiad'a Yeni Başkan(10/10)9


TÜSİAD'ın 47. Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanma işleminin ardından tek aday Erol Bilecik'nin yeni başkan seçildiği açıklandı.



TÜSİAD Onursal Başkanı Rahmi Koç, oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yaparak, "Oyumuzu verdik, oldukça güzel konuşmalar yapıldı. Bir senede TÜSİAD çok yol almış, çalışmalar yapılmış. Memnun ve mesut ayrılıyoruz. Allah yeni yönetim kuruluna ve başkanına kolaylıklar versin" dedi.



"HİÇBİR GÖREV GERÇEKTEN ZOR DEĞİLDİR"



Erol Bilecik de oy kullanmasının ardından kısa bir açıklama yaparak, "Çok güzel bir gün. Türkiye'nin muhtelif dalgalandığı bir dönem var ama eminim bu günleri bu anlamda aşacak çok nedenimiz var. Öncelikle TÜSİAD tarafından iyi bir yönetim seçimler sonucunda gelmiş olacak. Ben hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bundan sonraki bütün dönemlerde Türkiye'nin daha refah, daha aydınlık geleceğe dönük olarak daha güzel günler geçireceğine dair en ufak bir şüphem yok, kaygım yok. Hiçbir görev gerçekten zor değildir" ifadelerini kullandı.



Genel Kurulda yapılan oylamada Tuncay Özilhan da , TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanlığı görevine tekrar seçildi.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Tüsiad  A  Yeni  Başkan    haber

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