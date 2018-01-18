TÜSİAD ADINI DEĞİŞTİRDİ
Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği adını değiştirerek Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği ismini aldı.
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 48. Olağan Genel Kurulu'nda isim değişikliğine gitti. 'İşadamlar'ı kısmını İşinsanları olarak değiştiren dernek, kararı oy birliği ile aldı. Derneğin kısaltması ise değişmeyecek.
LOGO AYNI KALACAK
TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, isim değişikliği konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. İş adamı kelimesinin çıkarılacağını ancak yerine hangi kelimenin getirileceği konusunda karar verilmediğini anlatıyor. Boyner, TÜSİAD'ın kısa marka ve logo olarak kalacağı kesin. İş insanları kelimesi gündeme geldi ama olmayabilir. Zaten mutlaka açılım aynı olacak diye bir şey yok. Biz zaten uzun süredir yurtdışında da farklı isim kullanıyoruz" diyor.
Kaynak: haberinburada
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