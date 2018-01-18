Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 48. Olağan Genel Kurulu'nda isim değişikliğine gitti. 'İşadamlar'ı kısmını İşinsanları olarak değiştiren dernek, kararı oy birliği ile aldı. Derneğin kısaltması ise değişmeyecek.

LOGO AYNI KALACAK

TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, isim değişikliği konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. İş adamı kelimesinin çıkarılacağını ancak yerine hangi kelimenin getirileceği konusunda karar verilmediğini anlatıyor. Boyner, TÜSİAD'ın kısa marka ve logo olarak kalacağı kesin. İş insanları kelimesi gündeme geldi ama olmayabilir. Zaten mutlaka açılım aynı olacak diye bir şey yok. Biz zaten uzun süredir yurtdışında da farklı isim kullanıyoruz" diyor.

Kaynak: haberinburada