TUSAŞ'TAN 292 MİLYON DOLARLIK İMZA
TUSAŞ, Spirit Aerosystems ile mevcut iş paketlerinin devamı ve yeni iş paketlerinin üretimini kapsayan 292 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), dünyanın önde gelen uçak yapısalları üreticisi Spirit Aerosystems ile mevcut iş paketlerinin devamı ve yeni iş paketlerinin üretimini kapsayan 292 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, 2003'ten bu yana parça üretimi yaptığı ve mevcut iş paketleri kapsamında ayda ortalama 35 bin alt montaj parçası sevkiyatı gerçekleştirdiği Spirit firmasıyla iş ilişkisini sürdürecek.
Yaklaşık 292 milyon dolar değerinde ihracatı kapsayan sözleşmeyle mevcut 737 MAX ve Spirit Aerosystems LTA 1-5 iş paketlerinin üretim sorumluluğu 2023 sonuna kadar uzatıldı. Mevcut kapsamdaki artışın yanı sıra ağırlıklı 737MAX-777X parçalarından oluşan ve 2023'e kadar geçerli yeni bir iş paketi şirkete kazandırıldı.
kaynak:bloomberght
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