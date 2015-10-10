18 yıl evli kaldığı Ayşe Türk'ün 'Beni aldattı' iddiasıyla açtığı boşanma davası sonucu 500 bin lira tazminat ödemesine karar verilen İsmail Türüt, karara itiraz etti.



18 yıl evli kaldığı Ayşe Türk'ün açtığı boşanma davası sonucu 500 bin lira tazminat ödemesine karar verilen İsmail Türüt, karara itiraz etti. Yargıtay, türkücünün başvurusu üzerine kararı bozarak dosyayı yeniden Beykoz Mahkemesi'ne gönderdi.







"SÜLALEMİ TOPLASAN BU KADAR PARA ÇIKMAZ"







Eski eşinin başlattığı icra takipleri nedeniyle zor duruma düştüğünü söyleyen İsmail Türüt, "Bende sülalemi toplasan bu kadar para çıkmaz. Çok şükür icralar durdu, mahkeme yeniden görülüp makul bir tazminat miktarı belirlenecek." dedi.