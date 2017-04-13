Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

TURUNCU LİSTEDEKİ TERÖRİSTİN CESEDİ SIĞINAKTAKİ GİZLİ ODADA BULUNDU!


TURUNCU LİSTEDEKİ TERÖRİSTİN CESEDİ SIĞINAKTAKİ GİZLİ ODADA BULUNDU!
Tarih : 13 Nisan 2017, 11:01
Puan Ver : Turuncu Listedeki Teröristin Cesedi Sığınaktaki Gizli Odada Bulundu!(10/10)10


İçişleri Bakanlığı, turuncu listede bulunan Bahoz kod adlı bölücü terör örgütü mensubu Ahmet Tekin'in 14 Ocak 2017 tarihinde Bitlis merkezde icra edilen operasyonda öldürüldüğünü ancak cesedinin 10 Nisan 2017 tarihinde icra edilen ayrıntılı aramada banyo bölümünde gizli bir oda içerisinde bulunduğunu açıkladı.



Bitlis'in merkez ilçe Balcılar köyü bölgesinde 14 Ocak 2017 Cumartesi günü tespit edilen bir sığınağa yönelik icra edilen operasyonda 6 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmişti.



İçişleri Bakanlığı, bahse konu sığınak içerisinde 10 Nisan 2017 tarihinde İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ayrıntılı bir arama gerçekleştirildiğini bildirdi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Turuncu  Listedeki  Teröristin  Cesedi  Sığınaktaki  Gizli  Odada  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER