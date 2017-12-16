Kanser tedavisi gören Arif Sağ, dün akşam saatlerinde Avcılar Belediyesi Konservatuarı'ndan sonra Barış Manço Kültür Merkezi'ne giderek 10 Mahalleden 100'er kadının katılımı ile oluşturulan Başak Tatlıbal yönetimindeki 1001 Çiçek Kadın Korosu'nun mini konserini Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ile izledi.

"KÜBA'DA HER ŞEY BEDAVA, İNSANLAR HUZURLU"

Uzun süreden bu yana sağlıklı yürüyemediğini, hatta salondaki basamakları iki kez tek başına çıkabilmesinin bile mümkün olmadığını analtan Sağ, doktorunun kendisine "Küba'da bir ilaç varmış, oradaki tedaviyi görmeni öneririm" demesinin ardından Küba'ya gittiğini anlatarak, "Orada müthiş bir insani disiplin ile karşılaştım. Yüzü asık, üzgün bir adam görmedim. Böyle bir şey yok. Herkes keyifli. Sokakta şarkı söyleyerek yürüyorlar. İlacın şişesi orada 100 dolar ise, burada 2700. O ilaçlar, kendi halkına bedava. Hastanedeki tüm tedavi bedava. Kanser oranı sıfır gibi duruyor. İnsanlar huzurlu. Ekmek, yiyecek, her şey ev, hastane, okuma, bedava. Bir insanın yaşamı için ne varsa hepsi bedava. Devlet bir de olur ya, lazım olur diye 30 lira da veriyor" dedi.

"KÜBA'DA DİSİPLİNE GİRDİM"

Küba'da kendisine dil altına damlatılan bir damla tedavisi uygulandığını, bunu Türkiye'de sürdüreceğini ifade eden Sağ, şöyle dedi: "Bir insan gözlüğü, şeker hastası insülini nasıl sürekli kullanmak zorunda ise bu ilacı da öyle kullanacaksın. Ha gözlük takmışsın, ha bu damlayı kullanacaksın. Buradaki doktorum da aynı şeyi söyledi. Küba'ya gidişim hayatımı disipline etti. Saat 07.00'de kahvaltı, öğle, akşam yemeği yemek zorundasın. Böyle bir durumun içine soktu. Ben 1-2 haftada diş fırçalayan adamdım. Şimdi dil altı damlası için her yemekten sonra dişlerini fırçalamak zorundasın" dedi.

"BENİ SEVMEYE DEVAM ETSİNLER"

Sık sık espri yapan Arif Sağ, onuruna yemek veren Küba Büyükelçisi'nin "Burada Sadece 7 Türk yaşıyor. 3'ü biziz. Herkesi kabul etmiyorlar. Zaman zaman bir araya gelip sohbet ediyoruz" diye konuştu. Küba'da sedef hastalığı ve romatizmaya karşı ilaç geliştirildiğini duyduğunu anlatan Arif Sağ, Küba ziyareti ile birlikte ortaya atılan asılsız iddialar üzerine kendisine gösterilen sevgiye ilişkin, "Ben sevilecek biriyim. Ben de onları seviyorum. Beni sevmeye devam etsinler" dedi.

Kaynak: haberinburada