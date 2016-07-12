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türkücü yusuf harputlu'nun ağabeyi cinayetten gözaltına alındı

TÜRKÜCÜ YUSUF HARPUTLU'NUN AĞABEYİ CİNAYETTEN GÖZALTINA ALINDI

Anadolu'da sevilen ve türküleri dilden dile dolaşan Yusuf Harputlu'nun abisi, çamaşır yüzünden tartıştığı komşunu öldürdü.

Tarih : 12 Temmuz 2016, 17:35
Puan Ver : Türkücü Yusuf Harputlu'nun Ağabeyi Cinayetten Gözaltına Alındı(8/10)12


 Asıl adı Serdar Gezer olan türkücü Yusuf Harputlu'nun ağabeyi Nihat Gezer, balkonda asılı çamaşırlar yüzünden tartıştığı komşusu Hasan Parın'ı öldürüp oğlu Burak Parın'ı yaraladı. Olaydan sonra kaçan zanlı Nihat Gezer, 20 gün sonra yakalandı.



ÇAMAŞIRLAR KİRLENDİ, UYARIDA BULUNDU



Edinilen bilgiye göre 20 Haziran gecesi Eyüp Akşemsettin Mahallesi'nde meydana gelen olay şöyle gerçekleşti: Evli ve 3 çocuk babası marangoz Hasan Parın (49), gece 02.00'de işten evine döndü. Hasan Parın, balkonda asılı çamaşırlarının üzerine üst kattan çöplerin döküldüğünü gördü. Bunun üzerine Parın, üst katta balkonda oturan komşusu Nihat Gezer'e çamaşırların kirlendiğini söyleyip uyarıda bulundu.








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