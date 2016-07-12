

Asıl adı Serdar Gezer olan türkücü Yusuf Harputlu'nun ağabeyi Nihat Gezer, balkonda asılı çamaşırlar yüzünden tartıştığı komşusu Hasan Parın'ı öldürüp oğlu Burak Parın'ı yaraladı. Olaydan sonra kaçan zanlı Nihat Gezer, 20 gün sonra yakalandı.







ÇAMAŞIRLAR KİRLENDİ, UYARIDA BULUNDU







Edinilen bilgiye göre 20 Haziran gecesi Eyüp Akşemsettin Mahallesi'nde meydana gelen olay şöyle gerçekleşti: Evli ve 3 çocuk babası marangoz Hasan Parın (49), gece 02.00'de işten evine döndü. Hasan Parın, balkonda asılı çamaşırlarının üzerine üst kattan çöplerin döküldüğünü gördü. Bunun üzerine Parın, üst katta balkonda oturan komşusu Nihat Gezer'e çamaşırların kirlendiğini söyleyip uyarıda bulundu.