Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş. hisselerinin yüzde 100'ünü satın alan Zülfikarlar Holding'in iştiraki olan Turkuaz Petrol, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın da katıldığı düzenlenen törenle 2016 yılının en büyük özelleştirme ihalesi için imzayı attı



İmza töreni Maliye Bakanı Naci Ağbal, Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu, Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari ve Turkuaz Petrol Genel Müdürü Çağdaş Demirağ'ın katılımıyla gerçekleşti.



Törenin ardından Türkiye Petrolleri'nin 400'ü aşkın akaryakıt istasyonu, 7 akaryakıt depolama tesisi, 333 bin metreküp akaryakıt depolama kapasitesi ve 2 LPG dolum tesisini bünyesinde bulunduran Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.'yi Turkuaz Petrol satın alma işlemi tamamlandı.



Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari, Zülfikarlar Holding olarak Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.'nin satın alım işlemlerini tamamlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.



Zülfikari, holding olarak 75 yıldır Türkiye ekonomisine katkıda bulunduklarını, kimyevi maddeler ticaretiyle başladıkları ticari hayatlarına finans, akaryakıt dağıtım ve yenilenebilir enerji alanlarına yaptığımız yatırımlarla devam ettiklerini dile getirdi ve şöyle konuştu:



"Kuruluşumuzdan bu yana faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde 'en iyi' olma hedefiyle çalışmaktayız. Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş. satın alımı, bu anlamda Holding'imiz adına büyük önem arz etmektedir. Zülfikarlar Holding iştiraki olan ve akaryakıt dağıtım sektörünün en köklü şirketleri arasında yer alan Turkuaz Petrol olarak, 20 yılı aşkın deneyimimizi bu satın alma ile perçinliyoruz. Bu satın alımın ardından sektörün lider markası olmak için emin adımlarla ilerleyeceğiz."







kaynak:sabah