LG tarafından üretilen TürkTelekom K8, sadece temel donanım birleşenlere sahip olan ve LG K10'dan daha küçük bir boyut ile karşımıza çıkan, düşük fiyatlı bir akıllı telefon. Temel olarak ucuz bir telefon arayan kişilere hitap eden K8 inceleme altında.



LG tarafından üretilen TürkTelekom K8, sadece temel donanım birleşenlere sahip olan ve LG K10'dan daha küçük bir boyut ile karşımıza çıkan, düşük fiyatlı bir akıllı telefon. Temel olarak ucuz bir telefon arayan kişilere hitap eden K8 inceleme altında.







LG, K serisi akıllı telefon ailesi ile öncellikle fiyat/performans tutkunlarına hitap ediyor. K serisi bununla birlikte ortalama performanstaki kamerası, değiştirilebilir pili ve tasarımı ile ilgi çekiyor. Bunun için de en iyi örnek piyasada tutulan LG K10 (2017) gösterilebilir.



LG, özellikle bu alanda bir açık görmüş olmalı ki daha küçük bir ekrana ve kısıtlı donanım birleşenlere sahip olan K8'i piyasaya sürdü. Ülkemizde TürkTelekom markası altında satılan K8, 5 inç ekranı, düşük performanslı LTE modülü, düşük güçte çalışan işlemci ve minimum bellek miktarı ile piyasada satılıyor. Öyle anlaşılıyor ki LG, kaliteli donanım birleşenlerden vazgeçerek piyasaya çok ucuz bir telefon satma peşinde. Bunun için de TürkTelekom markasını kullanıyor. Peki, TürkTelekom K8, verdiğiniz paranın karşılığını veriyor mu? Bu ürünü almak akıl karı mı? Bu telefonu tercih edenler ne gibi avantajlar ve dezavantajlara sahip olacaklar? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik.



Tasarım



TürkTelekom K8'in kasa sistemi oldukça kaliteli bir plastik malzemeden oluşuyor. Ele çok iyi oturan bu telefon, iyi de bir işçiliğe sahip. LG K10 ile kıyaslandığında, her ne kadar küçük olsa da, daha ağır ve 8.1 mm ile daha kalın. Yine şunu söylemekte fayda var. 8.1 mm'lik kalınlık birçok üründen daha ince olduğunu söylemeliyiz.



K8'in arka kapağı çıkabiliyor. Kapağın altında bulunan pil değiştirilebiliyor olması önemli bir avantaj. Başarılı bir işçiliğe sahip olan K8, oldukça sağlam. Yine de ürünü sıkıca tuttuğunuzda az da olsa çatırdamalar duyuyorsunuz. TürkTelekom K8, basınca karşı her iki tarafta da çok hassas olduğunu söylemeliyiz. Ekran, en ufak baskıda bozuluyor.



Ekran



K8'in üzerinde 5 inç büyüklüğünde bir IPS ekran var. 1280x720 piksel çözünürlüğüne sahip olan bu ekran 351 cd/m²'lik parlaklık değeri ile yetersiz kalıyor. Günümüzde giriş seviyesi telefonlar daha yüksek parlaklık değerleri ile satılıyorlar. Bu da ister istemez ürünün siyah değerini de etkiliyor. Yaptığımız testlerde siyah değerinin daha çok koyu griye kaçtığını gördük. Bununla birlikte kontrast ve ekranın renk spektrumunun düşük olması, ekran renklerinin canlılığını olumsuz yönde etkiliyor. Burada en çok etkilenen renk Mavi. Mavi renk tonları ideal değerlerinden çok uzak olduğunu söylemeliyiz.



LG K8'in sahip olduğu düşük parlaklık değeri, kullanıcıyı güneşli ortamlarda çok zor bir durumda bırakıyor. Ekran içeriği bu ortamda ne yazık ki ayırt edilemiyor.



Performans



TürkTelekom K8, 1.4 Ghz saat frekansında çalışan Qualcomm Snapdragon 425 işlemcisini kullanıyor. MicroSD kart ile 32 Gbyte eklenebilen 16 Gbyte kapasiteli K8, ne yazık ki 1.5 Gbyte'lık bellek kullanıyor. Benzer ürünler 2 Gbyte'lık bir bellek kullanırken 1.5 Gbyte'lık bir bellek kapasitesi çok yetersiz kaldığını söylemeliyiz.



Benzer bir durum Adreno 308 grafik yongası için de geçerli. TürkTelekom K8 ile performans isteyen yeni nesil oyunları oynamak veya uygulamaları açmak neredeyse imkansız



Pil konusuna gelince tam tersi bir durum söz konusu. TürkTelekom K8 yaklaşık 2 gün boyunca şarj olmadan çalışabiliyor. Tam yük altında ise rahatlıkla 10 saat çalışabiliyor.



Kamera



TürkTelekom K8, 13 ve 5 MP olmak üzere iki kameraya sahip. 13 MP'lik arka kamera giriş seviyesi bir telefon için gayet başarılı olduğunu söylemeliyiz. Çekilen fotoğraflar oldukça keskin ve net. Yalnız otofokus özelliği daha çok öndeki objeleri baz alıyor. Arkadaki objeler, fotoğraflarda çoğu kez flu çıkıyor. Manuel fokuz ile elbette bunun önüne geçilebiliyor olmasına karşın, düşük ışıklı ortamlarda tüm keskinlik kayboluyor. TürkTelekom K8'in ön kamerasında ise çok farklı bir durum yok. 5 MP'lik kamera şaşırtıcı derecede başarılı fotoğraflar çekiyor ve FullHD video kaydı da yapabiliyor.



Sonuç



TürkTelekom K8, fiyatına göre birçok özellik sunuyor. Giriş seviyesi bir üründe NFC ve yeni nesil Bluetooth standardının olması şaşırtıcı. Parmak izi sensoru elbette yer almıyor. Sahip olduğu kameralar başarılı fotoğraflar çekiyor. Buna ek olarak pilin değiştirilebilmesi de önemli bir avantaj. Tasarım ve ergonomi ortalamanın üzerinde. Buna karşın performansından çok fazla bir şey beklememek gerekiyor. Özellikle de, kullanıcıya pek bir gelecek sunamayan Adreno grafik işlemcisinden.



Neticede düşük bir fiyat ile temel özelliklere sahip olmak isteyen ve fazla bir beklentisi olmayan kullanıcılar, K8'i tercih edebilirler.



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