TÜRKSAT DAVASINDA 13 ESKİ ASKERE 3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesinde yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil 17 kişinin yargılandığı davada, 13 eski askere 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesinde yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil 17 kişinin yargılandığı davada, firari sanıkların dosyası ayrılırken, diğer 13 sanığa, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
TOPLAMDA 3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Asker sanıklar ayrıca, TÜRKSAT personelleri Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'nın şehit edilmesi nedeniyle ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
DURUŞMA ANKARA 14. AĞIR CEZADA GÖRÜLDÜ
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) eski personelleri Eray Uçkun, İbrahim Altınok, Melih Varol, Mustafa Altunay, Mesut Sancak, Fatih Arslan, Ersan Kuluçlu, Osman Kemal Küçük ile sivil sanıklar Aydın Yavuz, Birol Baki, Burhan Güneş, Salih Mehmet Dağköy ve Uğur Özüdoğru ve avukatları katıldı. Duruşmada, müştekiler, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve TÜRKSAT'ın avukatları da hazır bulundu.
SANIKLARA SON SÖZLERİ SORULDU
Kimlik tespitlerinin ardından Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, sanıklardan Eray Uçkun'un avukatının mezaret bildirerek duruşmaya katılmadığını açıkladı. Heyet, duruşmanın karar aşamasında bulunması, sanığın ve avukatının esas hakkındaki savunmalarını yapmasını göz önüne alarak, avukatın mazeretini reddetti, duruşmaya devam kararı verdi. Ardından sanıklara son sözleri soruldu.
Sanık Eray Uçkun, "Verilen emirlerle hareket ettim, vicdanım rahat, iki şehitten dolayı üzgünüm. Her şeyi mahkeme-i kübraya bırakıyorum." dedi.
Sivil sanık Birol Baki, "Işık cihazlarını üreten bir şirketin sahibi, iş adamıyım. Hiçbir örgüte üye değilim, beratımı istiyorum." savunmasını yaptı.
Asker sanıklardan Mustafa Altunay, "Vicdanım rahat. Mahkemenin adil bir yargılama yaptığına zerre kadar inancım yok. Mahkeme-i kübrada tekrar görüşeceğiz.", Osman Kemal Küçük'ün ise "Hakkın adaleti asla şaşmaz, vicdanım rahat, yattığımda çok rahat uyuyorum. Yattıklarında rahat uyuyamayanlar düşünsün. Vereceğiniz karar asla bir son değildir, belki de başlangıçtır. Herkes beklesin ve görsün." şeklindeki son sözleri salondaki müştekilerin tepkisine neden oldu.
Diğer sanıklar da son sözlerinde beraatlarına karar verilmesini talep etti.
SALONDA GERGİNLİK YAŞANDI
Karar açıklanmadan önce duruşma salonunda, TÜRKSAT çalışanları ve müştekiler ile bazı sanık yakınları arasında sözlü gerginlik yaşandı. Emniyet güçlerinin araya girmesinin ardından salon boşaltıldı.
KARARLAR AÇIKLANDI
Son sözlerin alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, 4 Nisan 2017'de başlayan yargılamada heyetin kararını açıkladı.
Buna göre, 5'i sivil 17 kişinin yargılandığı davada firari sanıklar eski ÖKK personeli üsteğmenler Tayfun Karaöz, Ergün Özyurt, İsmail Donat ile eski astsubay İbrahim Yılmazbaş'ın dosyası ayrıldı.
13 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Diğer 13 sanığa, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca asker sanıklar hakkında, TÜRKSAT personelleri Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'nın şehit edilmesi nedeniyle ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolundu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
- Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi
- Tartıştığı Karısını Başına 4 El Ateş Ederek Öldürdü, Çocukları Ağabeyine Bırakıp Polisi Bekledi
- Kılıçdaroğlu: Haram Lokma Yiyen Belediye Başkanını Yaşatmam!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi
- Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
- Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
- Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
- Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar