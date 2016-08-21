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Türksat 5A ve 5B uyduları için geri sayım başladı

TÜRKSAT 5A VE 5B UYDULARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) üretilen Türkiye'nin ilk yerli uydusu Türksat 6A'nın yapım çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Arslan, Türksat 6A uydusunun, 2019'da tamamlanması ve uzaya fırlatılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Tarih : 21 Ağustos 2016, 21:37
Puan Ver : Türksat 5A Ve 5B Uyduları İçin Geri Sayım Başladı(0/10)


Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) üretilen Türkiye'nin ilk yerli uydusu Türksat 6A'nın yapım çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Arslan, Türksat 6A uydusunun, 2019'da tamamlanması ve uzaya fırlatılmasının hedeflendiğini kaydetti.



Arslan, büyük ölçekli yerli teknoloji projeleri için de bir model oluşturacak Türksat 6A uydusunun, üreticilerinin yerli firmalar olması, finansmanının yerli kaynaklarla gerçekleştirilmesi bakımından önem arz ettiğini vurguladı.



Yerli katkının mümkün olduğu kadar yüksek olacağı Türksat 5A ve 5B uydularının çok önemli olduğunu dile getiren Arslan, uyduların en iyi şekilde üretilmesi ve teknik personelin geliştirilmesini içeren çalışmaların çok sağlıklı sürdüğünü ifade etti.








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