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türkmenleri taşıyan minibüs tarandı

TÜRKMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS TARANDI

Irak Tuzhurmatu'da Türmen Reform Partisi taraftarlarını taşıyan minibüse bir kontrol noktasında 'yanlışlıkla' ateş açıldı. Yerel kaynaklar, saldırıda 22 yaşındaki bir kadının ağır yaralandığını bildiriyor.

Tarih : 27 Mayıs 2017, 11:49
Puan Ver : Türkmenleri Taşıyan Minibüs Tarandı(10/10)10


Irak'ta Türkmenlerin yoğun yaşadığı yerlerden Tuzhurmatu'da dünden bu yana sıcak gelişmeler var. İlçedeki güvenlik güçleri, Süleyman Beg-Tuzhurmatu yolu üzerindeki kontrol noktasında bir minibüse ateş açtı.



Minibüs, kongre için Kifri ve Kelar'dan Erbil'e gitmek üzere yola koyulan Türkmen Reform Partisi üyelerini taşıyordu. Saldırıda 22 yaşındaki bir kadın ağır yaralandı.



Irak'taki Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani'nin yayın organı Rudaw, minibüsün yanlışlıkla tarandığını bildiriyor. Tuzhurmatu asayişi subayı Suhal Necim, istenmeyen bir olay yaşandığını belirterek şu bilgileri verdi:



"Bir hafta önce IŞİD mensuplarının sivil kıyafetle ilçeye gireceği bilgisini aldık. Bu nedenle de başta kontrol noktaları olmak üzere sıkı bir uygulamaya geçtik. Minibüsün içinde bulunan 16 kişi de sorun yoktu. Minibüs harekete geçtikten sonra kontrol noktasında fotoğraf çektiklerini gördük. Minibüs dur ihtarına rağmen hareket etti. O sırada ateş açıldı. Olayda yaralan kadın hastaneye ulaştırıldı. Ateş açan görevlimiz de gözaltına alındı."



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Türkmenleri  Taşıyan  Minibüs  Tarandı    haber

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