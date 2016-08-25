O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

türkmenler'de 'fırat kalkanı' operasyonu sevinci

TÜRKMENLER'DE 'FIRAT KALKANI' OPERASYONU SEVİNCİ

Türkiye'nin terör örgütü DAEŞ'e yönelik başlattığı "Fırat Kalkanı" operasyonu, Türkmenler'de sevinçle karşılandı.

Tarih : 25 Ağustos 2016, 12:13
Puan Ver : Türkmenler'de 'fırat Kalkanı' Operasyonu Sevinci(0/10)


Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik başlatılan operasyonu ve gelişmeleri heyecanla takip ettiklerini belirtti.








Etiketler: Türkmenler  De    Fırat  Kalkanı    Operasyonu  Sevinci    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER