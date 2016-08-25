

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik başlatılan operasyonu ve gelişmeleri heyecanla takip ettiklerini belirtti.