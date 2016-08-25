TÜRKMENLER'DE 'FIRAT KALKANI' OPERASYONU SEVİNCİ
Türkiye'nin terör örgütü DAEŞ'e yönelik başlattığı "Fırat Kalkanı" operasyonu, Türkmenler'de sevinçle karşılandı.
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik başlatılan operasyonu ve gelişmeleri heyecanla takip ettiklerini belirtti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar