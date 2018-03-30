TÜRKMEN TV YAYINLADI! İŞTE PKK'NIN SİNCAR'DA İŞGAL ETTİĞİ KÖYLER
Türkmeneli, Sincar'ın kuzeybatısında yer alan Sinun kasabasına bağlı Hanesur köyüne girip, PKK'nın 3 yıldan uzun bir süredir elinde tuttuğu köydeki üsler ve kontrol noktalarını çekti.
TERÖR ÖRGÜTÜ PAÇAVRALARI ASILIYOR
Suriye sınırından yaklaşık 8 kilometre mesafede yer alan köydeki kayıtlarda, PKK'ya bağlı ve Ezidilerden meydana gelen Şengal Savunma Birlikleri (YBŞ) ve Şengal Kadın Birlikleri (YJŞ) paçavralarının asılı olduğu görülüyor.
DAEŞ'LE GİRİLEN ÇATIŞMALARDA BÜYÜK YIKIMA UĞRADI
Herhangi bir yaşam belirtisi ve sivil varlığının kaydedilmediği Hanesur köyünün, terör örgütü DEAŞ ile girilen çatışmalarda büyük yıkıma uğradığı gözler önüne seriliyor.
Kaynak: haberinburada
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