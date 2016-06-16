

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan, birkaç gündür yoğun çatışmaların yaşandığı Türkmendağı'nda önemli ölçüde toprak kaybettiklerini ancak mücadelelerinin devam ettiğini, geri çekilmeyle ilgili kararın henüz verilmediğini söyledi.







Suriye'de yoğun çatışmaların yaşandığı Türkmendağı'ndaki durumla ilgili AA muhabirine bilgi veren Bozoğlan, bölgedeki çatışmaların uzun süredir devam ettiğini ancak son üç gündür şiddetlendiğini belirtti.







"18-20 şehidimiz var. Bunların çoğu Arap kardeşlerimizden, biri de Türkmen kardeşimiz. Üç de Türkmen yaralımız var" diyen Bozoğlan, yaralıların tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getirildiğini kaydetti.







Rejim güçleri ve onlara destek veren Rus uçaklarının yoğun bombardımanı altında mücadele verdiklerini belirten Bozoğlan, insansız hava araçlarının yaptığı yer tespitinin ardından nokta atışı saldırı düzenlendiğini aktardı. Bozoğlan, "Şu anda baş edecek bir pozisyonda değiliz" diye konuştu.