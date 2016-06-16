O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

TÜRKMEN LİDER: ELİMİZDE İKİ ÜÇ KÖY KALDI


TÜRKMEN LİDER: ELİMİZDE İKİ ÜÇ KÖY KALDI
Tarih : 16 Haziran 2016, 17:31
Puan Ver : Türkmen Lider: Elimizde İki Üç Köy Kaldı(5/10)4


Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan, birkaç gündür yoğun çatışmaların yaşandığı Türkmendağı'nda önemli ölçüde toprak kaybettiklerini ancak mücadelelerinin devam ettiğini, geri çekilmeyle ilgili kararın henüz verilmediğini söyledi.



Suriye'de yoğun çatışmaların yaşandığı Türkmendağı'ndaki durumla ilgili AA muhabirine bilgi veren Bozoğlan, bölgedeki çatışmaların uzun süredir devam ettiğini ancak son üç gündür şiddetlendiğini belirtti.



"18-20 şehidimiz var. Bunların çoğu Arap kardeşlerimizden, biri de Türkmen kardeşimiz. Üç de Türkmen yaralımız var" diyen Bozoğlan, yaralıların tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getirildiğini kaydetti.



Rejim güçleri ve onlara destek veren Rus uçaklarının yoğun bombardımanı altında mücadele verdiklerini belirten Bozoğlan, insansız hava araçlarının yaptığı yer tespitinin ardından nokta atışı saldırı düzenlendiğini aktardı. Bozoğlan, "Şu anda baş edecek bir pozisyonda değiliz" diye konuştu.








Etiketler: Türkmen  Lider  Elimizde  İki  Üç  Köy  Kaldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER