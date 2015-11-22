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türkmen komutanın acı yakarışı

TÜRKMEN KOMUTANIN ACI YAKARIŞI

Suriye'de Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Bayır Bucak bölgesinde Esed rejiminin Rusya ve İran desteğini de alarak sürdürdüğü saldırılar devam ediyor.

Tarih : 22 Kasım 2015, 15:39
Puan Ver : Türkmen Komutanın Acı Yakarışı(5/10)4


Türkmen Dağı'ndaki Sultan Abdulhamit Tugayı Komutanı Ömer Abdullah, yaşanan bombardımana can dayanmadığını söyleyerek, misket bombalarının başlarına yağdığını belirtti. Dayanılmaz bir zulümle karşı karşıya olduklarının altını çizen Abdullah, Türkiye'den destek verilmesi gerektiğini ifade etti.



Türkiye sınırında Türkmenlerin yaşadığı bölgeye yönelik saldırılar devam ederken, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Kartal'ın başında bulunduğu heyet de Bayır Bucak Bölgesi'ne geçti. Türkmen Dağı'nda rejime karşı mücadele veren Türkmenlere destek olacaklarını dile getiren Kartal, "Bu arkadaşlarımız koca Türkiye Cumhuriyeti'nden destek bekliyor. Türk milletinin duaları eminim ki bu arkadaşlarımız beraber. Duayla birlikte fiiliyata geçmek lazım. Arkadaşlarımızı burada 3-5 çapulcuya yem etmememiz lazım. Gücümüz nispetinde Bayır Bucak'taki Türkmen kardeşlerimize mutlaka destek vermemiz lazım. Ben geldim ve burada onlarla beraberim. Gerekirse şehadet şerbetini onlarla beraber içeceğim.” dedi. Türkmenlerin bulundukları bölgeyi kendilerine ar ve namus edindiğini kaydeden Kartal, terör örgütlerinin gerekli dersi alıp bölgeye giremeyeceğini savundu.








Etiketler: Türkmen  Komutanın  Acı  Yakarışı    haber

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