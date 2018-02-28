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TÜRKMEN DİYARINDAN SEVİNDİREN HABER: VANALAR YENİDEN AÇILIYOR!


Türkmen diyarından sevindiren haber: Vanalar yeniden açılıyor!
Tarih : 28 Şubat 2018, 01:10
Puan Ver : Türkmen Diyarından Sevindiren Haber: Vanalar Yeniden Açılıyor!(7/10)3

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük petrolünün Türkiye üzerinden yeniden ihraç edileceğini söyledi.

"ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZME KONUSUNDA MUTABIKIZ"

Başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında Kerkük petrolünün ihracatıyla ilgili soruyu yanıtlayan İbadi, söz konusu petrolün Ceyhan limanı üzerinden yeniden ihracı için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile anlaşmaları olduğunu belirterek, "IKBY ile aramızdaki anlaşmazlıkları da ileride çözme konusunda mutabıkız." dedi.

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Başbakan İbadi, konuyla ilgili Türkiye ve IKBY ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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