TÜRKLERLE PKK YANDAŞLARI ALMANYA'DA BİRBİRİNE GİRDİ
Almanya'nın 7 büyük kentinde eş zamanlı olarak "Teröre Karşı Birlik" gösterileri düzenlendi.
Almanya'nın 7 büyük kentinde eş zamanlı olarak "Teröre Karşı Birlik" gösterileri düzenlendi.
Avrupa Yeni Türk Komitesi (AYTK) tarafından Almanya'nın Frankfurt, Köln, Münih, Nürnberg, Stuttgart, Hannover ve Hamburg kentlerinde eş zamanlı olarak düzenlenen gösterilere çok sayıda kişi katıldı.
Frankfurt'ta Rossmarkt Meydanı'nda düzenlenen gösteri, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Meydanda toplanan çok sayıda kişi ellerinde Türk bayrakları ve terörü kınayan pankartlar taşıdı. Daha sonra yürüyüşe geçmek isteyen göstericelere güvenlik nedenleriyle polis müsaade etmedi.
Gösterinin düzenlendiği alanın hemen yakınındaki bir meydanda da terör örgütü PKK yandaşları gösteri yaptı. Polisin güvenlik önlemlerine rağmen terör örgütü yandaşları, Türkiye yanlısı grubun gösteri yaptığı alana gelerek olayları provoke etmeye çalıştı.
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