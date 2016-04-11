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türklerle pkk yandaşları almanya'da birbirine girdi

TÜRKLERLE PKK YANDAŞLARI ALMANYA'DA BİRBİRİNE GİRDİ

Almanya'nın 7 büyük kentinde eş zamanlı olarak "Teröre Karşı Birlik" gösterileri düzenlendi.

Tarih : 11 Nisan 2016, 12:26
Puan Ver : Türklerle Pkk Yandaşları Almanya'da Birbirine Girdi(10/10)7


Almanya'nın 7 büyük kentinde eş zamanlı olarak  "Teröre Karşı Birlik" gösterileri düzenlendi.



Avrupa Yeni Türk Komitesi (AYTK) tarafından Almanya'nın Frankfurt,  Köln, Münih, Nürnberg, Stuttgart, Hannover ve Hamburg kentlerinde eş zamanlı  olarak düzenlenen gösterilere çok sayıda kişi katıldı.



Frankfurt'ta Rossmarkt Meydanı'nda düzenlenen gösteri, İstiklal  Marşı'nın okunmasıyla başladı. Meydanda toplanan çok sayıda kişi ellerinde Türk  bayrakları ve terörü kınayan pankartlar taşıdı. Daha sonra yürüyüşe geçmek  isteyen göstericelere güvenlik nedenleriyle polis müsaade etmedi.



Gösterinin düzenlendiği alanın hemen yakınındaki bir meydanda da terör  örgütü PKK yandaşları gösteri yaptı. Polisin güvenlik önlemlerine rağmen terör  örgütü yandaşları, Türkiye yanlısı grubun gösteri yaptığı alana gelerek olayları  provoke etmeye çalıştı.








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