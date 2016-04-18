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türklere yönelik vize uygulaması genişletildi

TÜRKLERE YÖNELİK VİZE UYGULAMASI GENİŞLETİLDİ

Rusya'nın umuma mahsus pasaport sahiplerine yönelik başlattığı vize uygulaması, hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları için de geçerli olacak.

Tarih : 18 Nisan 2016, 15:17
Puan Ver : Türklere Yönelik Vize Uygulaması Genişletildi(7/10)4


Rusya'nın 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren umuma mahsus pasaport sahiplerine yönelik başlattığı vize uygulaması, hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları için de geçerli olacak. 



Ekonomi Bakanlığının internet sitesindeki duyuruya göre, moskova Ticaret Müşavirliği, rusya'ya seyahat edecek Türk vatandaşlarını uyardı.



Buna göre, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren umuma mahsus pasaport  sahibi vatandaşlara vize uygulamaya başlayan Rusya, geçen günlerde vize  uygulamasının kapsamını Rusya'ya seyahat edecek olan hizmet ve hususi pasaport  sahibi vatandaşlar açısından da genişletildi.








Etiketler: Türklere  Yönelik  Vize  Uygulaması  Genişletildi    haber

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