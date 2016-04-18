Rusya'nın umuma mahsus pasaport sahiplerine yönelik başlattığı vize uygulaması, hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları için de geçerli olacak.



Rusya'nın 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren umuma mahsus pasaport sahiplerine yönelik başlattığı vize uygulaması, hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları için de geçerli olacak.



Ekonomi Bakanlığının internet sitesindeki duyuruya göre, moskova Ticaret Müşavirliği, rusya'ya seyahat edecek Türk vatandaşlarını uyardı.



Buna göre, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlara vize uygulamaya başlayan Rusya, geçen günlerde vize uygulamasının kapsamını Rusya'ya seyahat edecek olan hizmet ve hususi pasaport sahibi vatandaşlar açısından da genişletildi.