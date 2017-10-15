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TÜRKLERDEN DÜNYADA BİR İLK! KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETEN MOTOR YAPTILAR


Türklerden dünyada bir ilk! Kendi elektriğini üreten motor yaptılar
Tarih : 15 Ekim 2017, 12:50
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Dörtyol küçük sanayi sitesinde işçi emeklisi Mustafa Varlı, tornacı Erdal Arıkan, bobinajcı Abdulgani Hatutoğlu, motor ustası Ercan Yakut, eski araba motorunun birkaç parçasından yararlanarak neodyum mıknatıs ve bobin kabloları kullanarak hiçbir yakıt kullanmadan, aküyle çalışan aynı zamanda kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayan motor yapmayı başardılar.

"9 AYDA MOTORU ÇALIŞTIRMAYI BAŞARDIK"

45 yıl Almanya'da kaldığını belirten işçi emeklisi Mustafa Varlı, "Yurt dışında işçi olarak çalışırken hep aklımda olan böyle bir icat yapma düşüncem vardı. Emekli olup yeterli zamanda bulunca 2 yıl önce Türkiye'ye geldim. Aklımdaki fikir ve projeyi burada bulunan sanayi esnafı arkadaşlarımla paylaştım. Onların da büyük özveri ve yardımıyla 9 ay içerisinde yakıt kullanmadan bu motoru çalıştırmayı başardık" dedi.

"DÜNYADA BÖYLE ÇALIŞAN BİR MOTOR YOK"

Yaptıkları motor için Almanya'da patent başvurusunda bulunduğunu belirten Varlı, şöyle devam etti:

"Bir ay sonra patent başvurularımız sonuçlanacak böyle bir motor olmadığına dair başvuru kağıtlarımız geliyor. Ürettiğimiz bu motorun Almanya'dan patentini almak isteyenler oldu. Fakat bunu ben kendime yediremedim bir Türk vatandaşı olarak geri ülkeme gelip bu motoru buradaki halkıma sunmak istiyorum. İnşallah burada bir taliplisi çıkar ona veririz. Bu motoru bu sanayi esnafı arkadaşlarımızla birlikte ortak bir çalışmayla yaptık. "Böyle bir alet dünyada yok, ilk budur. Kendi kendine sınırsız cereyan üreten motordu" dedi.

"GELİŞTİRİLEREK GEÖİLERDE VE UÇAKLARDA KULLANILABİLİR"

Bobinaj ustası Adulgani Hatutoğlu, bu işe arkadaşının fikriyle başladıklarını anlatarak, "Bobinleri sardık sonradan da hesaplamaya başladık matematiksel, fiziksel elektriksel hesapları yaparak bu makinayı bu hale getirdik. Her elektrik makinası kendini soğutma ihtiyacı duyar çünkü her elektrik makinası bir miktar elektriği ısı enerjisine dönüştürür. Bu yapmış olduğumuz da ısı enerjisine dönüştürüyor. Yok denecek kadar çok az miktarda olduğu için kendini soğutmaya ihtiyaç duymuyor. Neodyum mıknatısın manyetik alanından enerjisinden faydalanarak kendi enerjisini de üretebilen bir makine oluşturduk. Şu an burada prototip olarak yaptığımız makina bobin ve mıknatıs sayıları arttırılarak otomobil, motosiklet, uçak ve gemilere takılabilir. Çok büyük bir güce de dönüştürülebilir, küçük boyutlarda da istediğimiz oranda üretimi yapılabilir" diye konuştu.

"İLK BAŞTA OLUMSUZ YAKLAŞTIM"

Torna atölyesi sahibi Erdal Arıkan'da, mıknatıstan motor yapma fikrine ilk başta olmaz dediğini belirterek, "Yavaş yavaş uğraşmaya başladığımızda imkansız olan bir hareket aldık. Yani bir motor krank milinin ölü noktasından mıknatısın itmesini salayacaktık. 9 ay içerisinde bu makinayı çalıştırdık. Bu parçaların hepsini bu atölyede yaptık. Bu makinanın halkımıza faydalı olacağına inanıyor ve biliyorum. İnşallah büyüklerimiz, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız görürler ve tutarlar elimizden bu icat dünyaya faydalı olacak bir buluştur" dedi.

Prototip olarak yaptıkları motoru hiçbir yakıt kullanmadan çalıştıran dört arkadaş buluşlarının dünyada tek olduğunu belirterek devlet yetkilileri ve sanayi kuruluşların sahip çıkmasını istediler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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