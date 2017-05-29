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türkler gündemden kaçmak için mi havadan bahsediyor?

TÜRKLER GÜNDEMDEN KAÇMAK İÇİN Mİ HAVADAN BAHSEDİYOR?

İngiliz The Times gazetesi, Pazartesi günkü sayısında muhabiri Hannah Lucinda Smith'in Türkiye'de son dönemde etkisi görülen olumsuz hava koşullarıyla ilgili izlenimlerine yer veriyor.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 11:38
Puan Ver : Türkler Gündemden Kaçmak İçin Mi Havadan Bahsediyor?(10/10)10


Gazetenin muhabiri Smith, İzmir'de bir arkadaşının üşümesi üzerine ısınmayan havayla ilgili “İngiliz havası” esprisi yaptığını ve Mayıs ayı gelmesine karşın sıcaklıkların halen normal mevsim düzeylerine ulaşmadığını belirtiyor.



Smith, “Bu sene Mayıs ayının sonu gelmesine karşın kombiyi açmayı düşündürtecek bir soğuk var. Hatta güneşli ve sıcak başlayan bazı günlerde bile öğlen olduğunda sıcaklık bir anda düşüp insanı üşütmeye başlıyor. Öngörülemezliği ve mevsimine göre fazla soğuk olması nedeniyle hava durumu aynı İngiltere'deki gibi, Türkiye'de de sohbetlerin ana gündem maddesi ve manşetlerin de konusu” diyor.



The Times muhabiri, Mayıs ayında Van'a yağan karın günlerce gazete ve televizyonlara haber olduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmelere yer veriyor:



“Bazen Türkiye'nin sıkıntıları arttıkça insanların da olan bitenden kaçmak için mi hava durumundan bahsediyorlar diye düşünmeden edemiyorum. Geçen hafta Van'da PKK ile yaşanan çatışmalarda üç asker hayatını kaybetti ve bu olay, gazetelerde kar haberlerinden daha küçük görüldü. Erdoğan'ın muhalifler üzerindeki baskısı artarken, gazeteler ardı ardına kapanırken ve bürokraside ihraçlar sürerken, İstanbul metrosundaki ekranlarda da kedi ve köpek videoları yayınlanıyor.”



BBC Türkçe'nin haberine göre; Smith, yazısının sonunda ise, “Türkiye'de soru sormadığın sürece güvendesin” diyen ancak adını vermeyen bir Türk gazetecinin yorumlarına yer veriyor.



 



kaynak:sözcü








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