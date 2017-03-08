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türkler gibi geri dönelim

TÜRKLER GİBİ GERİ DÖNELİM

Barcelona'nın resmi internet sitesi, Devler Ligi'ndeki 4-0'lık Paris Saint-Germain yenilgisinin rövanşı öncesi Türkiye'de yaşanmış geri dönüşleri örnek göstererek, "Tur için neden olmasın" dedi.

Tarih : 08 Mart 2017, 09:22
Puan Ver : Türkler Gibi Geri Dönelim(5/10)2


Barcelona'nın resmi internet sitesi, Devler Ligi'ndeki 4-0'lık Paris Saint-Germain yenilgisinin rövanşı öncesi Türkiye'de yaşanmış geri dönüşleri örnek göstererek, "Tur için neden olmasın" dedi.



Sitenin Türkçe edisyonunda Galatasaray'ın Neuchatel Xamax'ı 5-0 devirdiği maçın yanı sıra Türkiye'nin Euro 2008 yolculuğunda geri dönerek kazandığı karşılaşmalar örnek gösterildi.



 



kaynak:sabah








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