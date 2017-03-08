TÜRKLER GİBİ GERİ DÖNELİM
Barcelona'nın resmi internet sitesi, Devler Ligi'ndeki 4-0'lık Paris Saint-Germain yenilgisinin rövanşı öncesi Türkiye'de yaşanmış geri dönüşleri örnek göstererek, "Tur için neden olmasın" dedi.
Barcelona'nın resmi internet sitesi, Devler Ligi'ndeki 4-0'lık Paris Saint-Germain yenilgisinin rövanşı öncesi Türkiye'de yaşanmış geri dönüşleri örnek göstererek, "Tur için neden olmasın" dedi.
Sitenin Türkçe edisyonunda Galatasaray'ın Neuchatel Xamax'ı 5-0 devirdiği maçın yanı sıra Türkiye'nin Euro 2008 yolculuğunda geri dönerek kazandığı karşılaşmalar örnek gösterildi.
kaynak:sabah
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