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türkiye'yi yasa boğan saldırıda flaş gelişme

TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞAN SALDIRIDA FLAŞ GELİŞME

Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube binasına PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen, 2 polis memurunun şehit olduğu, 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının PKK tarafından yapıldığı kesinleşti.

Tarih : 08 Kasım 2016, 10:36
Puan Ver : Türkiye'yi Yasa Boğan Saldırıda Flaş Gelişme(5/10)6


Olay yerinde yapılan incelemelerde elde edilen doku örnekleri arasında bulunan ve bombalı aracı patlatan eylemcinin Kemal Kod adlı PKK'lıya ait olduğu değerlendirilen kopmuş parmaktan alınan DNA örneği şüphelinin ailesinden alınan DNA örneği ile eşleşti. Hain saldırının PKK tarafından yapıldığı kesinleşti.



Eylemcinin Hakkarili olduğu 2014 yılında PKK'ya Hakkari'den katıldığı, sözde Özel Kuvvetleri içinde görev aldığı, Irak'ta bomba ve patlatıcı hazırlama eğitimi aldığı tespit edildi.



Eylemde kullanılan aracın örgütün talimatıyla resmi yollardan bir galeriden satın alındığı, daha sonra bomba düzeneğinin yüklendiği ortaya çıktı.



 



kaynak:milliyet








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