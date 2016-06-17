

Başbakan Binali Yıldırım, aralarında gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in de bulunduğu gazetelerin genel yayın yönetmenlerine Çankaya Köşkü'nde iftar verdi. Çankaya Köşkü'nde önemli mesajlar veren Başbakan Yıldırım, terörün hem insanlar hem de şehirler üzerinde bıraktığı olumsuz etki bıraktığını, ancak halkın çoğunluğunun bu yükün üzerinden kalktığını söyledi. Teröre destek veren belediyelere de eleştiriler yönelten Başbakan Yıldırım, “Belediyelerin görevi halka hizmettir. Eğer belediyeler terör örgütüne kaynak aktarma yapmışsa; görevden el çektirmeler dahil, yargıya havale edilecek” ifadelerini kullandı.







İLK GÜNDEN DİYARBAKIR'A GİTTİM







Terör örgütü PKK'nın sivillere yönelik Diyarbakır'ın Sur ilçesi Dürümlü mezrasında patlayıcı yüklü kamyon ile yaptığı terör saldırısı sonrası gerçekleştirdiği bir ziyaretten bahseden Başbakan Binali Yıldırım, “Genel başkanlık adaylığım açıklandığı gün Diyarbakır'a gittim. PKK'lılara ait 15 ton bomba yüklü kamyonun infilak ettiği olay sonrası 16 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin çoğunluğu akraba. Onların taziyelerine gittik. Öyle bir şiddetli patlatılmış ki; insanlar küçücük parçalara ayrılmış. Aslında merkezde patlatmayı planlıyorlarmış ama bunu başaramamışlar. Bombanın patlatıldığı yer şehir merkezine sadece 10 km mesafede. O bombalar Diyarbakır merkezde patlasaydı; olayın vahameti çok vahim olurdu” dedi.







Diyarbakır Havalimanı'nın yeni terminal binasının açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdiklerini ifade eden Başbakan Yıldırım, “Diyarbakır havalimanı, önceden demir parmaklıklardan askerlerin arasından geçilen rencide edici bir yerdi. O bölgede Ankara'dan sonra 6-7 milyon yolcuya hitap edecek, aynı anda 8-10 tane uçağın inip kalkacağı bir havalimanın açılışını yaptık” şeklinde konuştu.







TERÖR ALT YAPIYA DA ZARAR VERİYOR







Van'da daha sonraki günde 8-10 bin kişinin katıldığı bir açık hava iftarına katıldığını söyleyen Yıldırım, “Şehirde bazı kişiler terör tehditlerinden korktuğu için hâlâ kendini saklıyordu. Ancak halkın büyük bir kısmı rahatlamış durumda. Bizimle birlikte halkta da bir rahatlama var. Bizim şimdilik yapmamız gerekenler; terörle ilgili travmaları gidermek ve altı yapıyı süratle yapmaktır” dedi.







Bölge için iki türlü planlarının olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti: “Nusaybin, İdil, Sur, Şırnak, Cizre ve Yüksekova'da operasyonlar yapıldı. Buralarda ‘kurtarılmış mahalleler' oluşturmuşlardı. Şimdi bunların hepsini temizledik. Operasyonlar sonrası insanlar evlerine rahatça girip çıkmaya başladılar. Ama terör örgütü oradaki fiziki alt yapayı tamamen tahrip etti. Teröristler o evleri iki türlü yıkıyorlar: Birincisi; evden eve geçiş tünelleri açarak, tahrip ediyorlar. İkincisi de, sokak aralarına bomba düzenekleri koyuyorlar. Gelişigüzel patlatıyorlar, böyle durumlarda maalesef şehitlerimiz de oldu.”







ONLARI GELECEĞE HAZIRLAMALIYIZ







Terörün hem insanlar hem de şehirler üzerinde bıraktığı olumsuz etkiden bahseden Yıldırım, “Terörüm yaptığı tahribat var. Hem onları rehabilite edip, hem de onları geleceğe hazırlamalıyız. Bu konuyla ilgili Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Müezzinoğlu çeşitli organizasyonlar yaptı, STK'ların da katılımıyla kardeş aileler belirlendi. Söz konusu durumla ilgili belediyelerle görüşmemiz mümkün değil. Bir kısmı hendek kazmakla, bir kısmı da Türkiye'yi dışarıya şikâyet edip kara propagandalarını sürdürüyorlar” dedi.







BÖLGELER ‘ZENGİNLİK MERKEZİ' OLACAK







AK Parti olarak yatırımların devam edeceğini kaydeden Yıldırım, “Bölgeleri zenginlik merkezi haline getirmek için çabalarımız sürüyor. Bölgede genç nüfusumuz çok yoğun.







Yaş ortalaması 29. Bölgede zenginlikler olunca buralardan başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlere göç önlenmiş olacak. Oralarda daha iyi hayat şartları, daha iyi eğitim şartları ve ilgi alanı oluşturuyoruz. Ayrıca o bölgelerin insanlarına uygun, fabrikalar, iş yerleri kuracağız. Kamu, özel sektör ortaklığıyla yapacağız bunları. Altyapıyı, fabrikayı biz kuracağız. Makul bir fiyata yatırımcıya vereceğiz. Ciddi manada istihdam sağlayacağız. 5 yıl içinde 30-35 milyar TL'lik bir yatırımımız olacak” açıklamasında bulundu.







Teröre destek veren belediyelere de eleştiriler yönelten Başbakan Yıldırım, “Belediyeler hâlâ terör örgütlerine eleman yetiştirmeye çalışıyor. Eğer belediyeler terör örgütüne kaynak aktarma yapmışsa; görevden el çektirmeler dahil, yargıya havale edilecek” ifadelerini kullandı.